El regreso de Javi Rueda llega en el momento justo para el Real Murcia

A tres jornadas para finalizar la primera vuelta en Primera Federación, el Real Murcia no ha podido evitar los contratiempos que suponen las lesiones en cualquier plantilla. Aunque sí ha sabido sortearlos. Mario Simón ha tenido que lidiar con molestias y dolencia musculares en sus futbolistas durante algunas semanas, pero el que más tiempo ha estado apartado de los terrenos de juego en este tramo de competición ha sido el lateral Javi Rueda, quien regresó el pasado domingo al once en la victoria frente al Sabadell (3-1).

Un esguince de sendesmosis tibioperonea en el tobillo derecho sufrido a mediados de octubre, en el encuentro ante el Real Unión de Irún, le ha impedido participar al lateral malagueño en estos casi dos meses, aunque ya había entrado en las últimas convocatorias. El buen rendimiento de Alberto López en esa posición permitía a Mario Simón darle algunos días ‘extra’ a Javi Rueda para volver a recuperar sensaciones sobre el terreno de juego. Sin embargo, la lesión del lateral izquierdo, que estaba desempeñado ese rol en el otro costado, por los problemas físicos que también ha arrastrado Mario Sánchez últimamente, ha desencadenado el regreso de Javi Rueda.

Y es que, tal y como comunicó el Real Murcia el pasado fin de semana, Alberto López sufre una molestias en su cuadriceps izquierdo. Por lo que, con vistas al parón navideño, es más que probable que se pierda el encuentro de este domingo (12.00 horas) ante el Atlético Baleares y Arnau Solá sea el que ocupe de nuevo el carril izquierdo.

La vuelta de Javi Rueda otorgó de mayor profundidad ofensiva al Real Murcia en su duelo victoria frente al Sabadell, donde volvió a partir de inicio por primera vez desde el pasado 16 de octubre. Fueron 75 minutos los que el andaluz estuvo sobre el campo de la Nueva Condomina, al ser sustituido por Pablo Ganet, en su primer encuentro oficial tras casi dos meses.

Solo una derrota

Además, se da la circunstancia que con Javi Rueda sobre el terreno de juego el Real Murcia tan solo ha perdido un partido esta temporada. Cuatro victorias y tres empates es el bagaje del futbolista malagueño, cedido por el Real Madrid, en su etapa en la capital del Segura. La única derrota hasta ahora en su casillero particular fue ante el Barça Atlètic en el estadio Johan Cruyff el pasado 24 de septiembre (2-0). Hasta su lesión, tan solo se había perdido una jornada, y fue por la expulsión por doble amarilla sufrida en el triunfo ante la SD Logroñés.

Santi Jara: «El Atlético Baleares nos va a poner las cosas complicadas en su campo»

El Real Murcia puede finalizar el 2022 como líder del grupo II de la Primera Federación. Para ello tendrá que vencer al Atlético Baleares este domingo (12.00 horas) y que tanto Castellón como Eldense pinchen en sus respectivos encuentros. No obstante, el encuentro en el estadio Balear no será nada fácil. «Ellos son un equipo con buenos jugadores y con un presupuesto alto, pero que han empezado la temporada de una manera que no se esperaba nadie. Ahora están cogiendo sensaciones y vienen de ganar fuera, por lo que creo que van a ir en una línea ascendente. Es un rival que nos va a poner las cosas complicadas en su campo», explicaba ayer Santi Jara en declaraciones a los medios del club. El jugador manchego, que volvió contar con minutos y fue clave en el triunfo ante el Sabadell al ser el autor del primer gol aseguró estar «contento» tanto por la victoria como por ayudar al equipo.