El Cartagena, con la defensa en cuadro

Recibe el Fútbol Club Cartagena al Real Racing Club este sábado en el Cartagonova (18.30) con las buenas sensaciones que dejó el encuentro en El Molinón, pero con una gran encrucijada por resolver para Luis Carrión. El entrenador no podrá contar con dos de sus piezas claves en la defensa contra el equipo santanderino y las necesarias modificaciones pueden afectar al rendimiento de una línea que está funcionando a las mil maravillas. A la lesión de Kiko Olivas se une la sanción de Pedro Alcalá y ninguno de ellos podrá vestirse de corto para luchar por los últimos tres puntos de la primera vuelta. En Datkovic puede encontrar el técnico albinegro la solución.

Situación compleja la que tiene el FC Cartagena en el último compromiso antes del parón de Navidad. Kiko Olivas y Pedro Alcalá se han caído al mismo tiempo por diferentes circunstancias y han dejado a Luis Carrión sin su pareja de centrales preferida para hacer frente al Racing. Las lesiones del malagueño y un partido de sanción del mazarronero solo les han permitido jugar ocho partidos juntos, pero la confianza del técnico en ellos por encima de los demás ha quedado más que demostrada: Pedro es titular el 90 por ciento de los partidos y Olivas lo ha jugado todo cuando ha estado disponible. Juntos han dejado la portería a cero en tres ocasiones, han ganado cuatro partidos, han empatado dos y han perdido tres.

La mala suerte provocó una tercera lesión a Kiko Olivas cuando parecía en plenas condiciones en el pasado partido contra el Villarreal B. Un mal apoyo tras un salto fue suficiente para volver a la oscuridad de la enfermería. Se confirmó la lesión muscular, pero no el alcance de la misma, aunque después de llevarse la mano a la zona posterior del muslo y abandonar el terreno de juego cojeando de manera ostensible, la rotura muscular es casi segura. «Lo normal es que tenga rotura, no sabemos si grande o pequeña», afirmó Carrión en la previa del pasado encuentro a la misma vez que supuso la dificultad de que llegase a tiempo contra el Racing.

De esta manera, el central podría estar de baja hasta principios de enero perdiéndose el encuentro contra el Racing, el choque copero contra el Alcorcón y posiblemente también el primer duelo de la primera vuelta ante el Granada a los que se une el pasado en Gijón. Ya son once los partidos que ha visto Kiko desde la grada a la espera de la duración de esta última lesión, lo que genera un perjuicio grande para la planificación del técnico cartagenerista.

Tan solo una jornada después de la lesión de su compañero, Pedro Alcalá vio la quinta amarilla que le obliga a perderse un partido tras cumplir el ciclo de sanciones. No calculó bien Alcalá su salida contra el veloz extremo del Sporting Juan Otero y no tuvo más remedio que agarrarlo cuando ya se marchaba en dirección a portería. En el mismo momento se dio cuenta: no podría jugar el próximo partido y ponía en un compromiso a su equipo. Ese compromiso es el que tendrá que resolver Luis Carrión tirando de improvisación en la zaga. Las piezas disponibles: Calero, Delmás, Datkovic, Pablo Vázquez y Jairo.

Una de las opciones más viables del técnico catalán pasa por contar con Calero en la derecha, confiar en un Pablo Vázquez que va ganando confianza después de un inicio irregular, desplazar a Toni Datkovic al centro de la defensa y retrasar a Jairo al lateral para formar la línea de cuatro. Con Isak Jansson destacando en el extremo izquierdo, las presencia de Jairo en el ataque ya no se hace tan imprescindible, aunque si quisiera el entrenador contar con el canario en la línea ofensiva podría formar otra defensa compuesta por Delmás en la derecha, Vázquez y Datkovic en el centro y Calero a pierna cambiada en la izquierda.

Sea como sea, parece que el FC Cartagena y Luis Carrión tienen cartas suficientes para jugar la partida frente al Racing y conseguir el premio de tres puntos antes del parón navideño.