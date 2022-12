UCAM-Gran Canaria, un duelo con varias cuentas pendientes

El UCAM Murcia CB-Gran Canaria del próximo sábado en el Palacio de los Deportes (20.45 horas, Movistar Deportes) es un duelo con varias cuentas pendientes que vienen desde el encuentro de la segunda vuelta de la pasada temporada que también se disputó en Murcia. El cruce de declaraciones y denuncias, y la posterior sanción de dos partidos a Sadiel Rojas que tuvo que cumplir al inicio de esta campaña, ha enrarecido sustancialmente el ambiente entre ambos clubes.

En la segunda parte del encuentro disputado el pasado 10 de abril en Murcia, una acción de Sadiel Rojas, quien al caer al suelo golpeó en la cara a AJ Slaughter, que jugaba con una protección por una fractura nasal por una operación reciente, fue sancionada por los colegiados con antideportiva del capitán murcianista después de revisar el ‘instant replay’. El jugador del Gran Canaria tuvo que abandonar la pista, aunque posteriormente volvió a jugar y terminaron abrazados ambos a la conclusión. Pero ese buen rollo con el que pareció acabar el choque pese al incidente, derivó en un enfrentamiento dialético en las redes sociales tras el triunfo universitario por 86-75.

Willy Villar, director deportivo del Gran Canaria, criticó la acción con dureza: «Nadie se avergüenza, todo el mundo mira para el otro lado, qué asco y pasará una desgracia y habrá responsables», escribió. También lo hizo AJ Slaughter, quien publicó una captura de imagen de la jugada en la que añadía un mensaje en clara muestra de enfado: «Después de ver la repetición y conociendo la reputación de este jugador me cabrea muchísimo que esto no fuera expulsión». «Espero que lo revisen y tomen las acciones necesarias porque no hay cabida para jugadores y entrenadores que piensen que esto está bien», agregó el escolta, quien según el parte médico de su club, sufrió un problema cervical como consecuencia del golpe.

Horas después fue el Gran Canaria el que sacó toda su artillería. Anunció la presentación de una denuncia ante el Juez Único de Competición de la Liga ACB contra Sadiel Rojas por su «comportamiento violento y antideportivo». El UCAM reaccionó rápidamente denunciando al Gran Canaria y a Willy a Villar «por incitación al odio contra Sadiel Rojas». Al comunicado le acompañaba una imagen de ambos jugadores abrazándose al final del partido y se defendía desde el UCAM que el codazo fue totalmente involuntario. «Agitación mediática grave» y «linchamiento verbal» fueron otros argumentos que expuso el club murciano en su réplica.

Días después intervinieron los entrenadores de ambos conjuntos. Porfirio Fisac, entonces entrenador del Gran Canaria, dijo que «Sadiel es un buen chico, creo que es un hombre que tiene sentimientos importantes hacia el baloncesto, que lucha y pelea por el equipo. Creo que podría ser un ejemplo para los niños. Pero pierde absolutamente todo en valores usando acciones que son agresiones desproporcionadas», para posteriormente añadir que «¿pero por qué le da un codazo ya estando en el suelo? Alguien debería decirle a Sadiel que deje este tipo de acciones».

Por su parte, Sito Alonso defendió la inocencia de Rojas: «Para mí es una acción totalmente fortuita. El segundo codazo que dio Sadiel el árbitro lo castigó como falta antideportiva y nadie protestó», sentenció.

La denuncia del Gran Canaria, en un hecho casi sin precedentes, acabó con una sanción a Sadiel Rojas de dos partidos, que cumplió en las primeras jornadas de esta temporada. Antes del primer encuentro ante el Breogán, Sito Alonso mostró su contrariedad por la decisión: «No entiendo que un jugador por hacer una falta antideportiva en un partido de baloncesto y confirmada como tal por los árbitros en la revisión, sea sancionado con dos encuentros de sanción. Cuando pierdes a un jugador por una decisión que no considero justa el mal sabor de boca es grande, pero tenemos que ser olvidadizos con ello», declaró.

Ahora, con la celebración este sábado del encuentro de la duodécima jornada, todas estas viejas rencillas vuelven a estar muy presentes en la memoria de los protagonistas y los aficionados.