Óscar Arribas protagonizó en la tarde de ayer la primera y sorprendente salida del Fútbol Club Cartagena cuando aún no hemos alcanzado la mitad de la temporada ni ha dado comienzo el mercado de invierno. Sorprende la premura de la operación, pero no la salida en sí misma, ya que la participación del jugador, su rendimiento y su aportación al equipo justifican con creces la rescisión de su contrato «de mutuo acuerdo», según el club albinegro. Media temporada han estado unidos contractualmente club y jugador, pero nunca en comunión. Se abre con el madrileño la veda para la reestructuración del equipo en el mercado invernal, donde se convierte en prioridad reforzar los extremos.

«Desde la entidad albinegra queremos agradecer a Arribas el esfuerzo demostrado durante el tiempo que ha estado defendiendo nuestro escudo. Además, queremos desearle mucha suerte en el futuro», reza el comunicado oficial lanzado por el FC Cartagena. De forma cordial despide la entidad albinegra a un jugador que llegó como reemplazo de los Mohammed Dauda y Álex Gallar, pero que no dejará la misma huella en el Cartagonova. Fichado en el pasado mercado estival, Arribas fue la tercera incorporación del conjunto cartagenero y con su anuncio el 1 de julio -primer día de mercado-, la comisión deportiva demostraba su convicción con el jugador. Sin embargo, el futbolista de Parla se marcha de Cartagena sin haber encontrado su sitio en el equipo.

Los números que Óscar Arribas deja en el FC Cartagena no se corresponden con los de un jugador importante durante tres campañas en el Alcorcón. Con el conjunto amarillo, Arribas superó los 30 partidos en los tres cursos que disputó con el primer equipo, disfrutó de 71 titularidades y mantuvo una media de 63 minutos sobre el terreno de juego. A su llegada a Cartagena, la situación parecía no cambiar demasiado para él durante los encuentros de preparación e incluso en el debut liguero del equipo, en el que partió como titular. Sin embargo, a partir de entonces no volvió a tener la misma consideración para el entrenador y su rol pasó a un segundo plano.

La poca participación del jugador con el equipo ha sido la causa por la que Óscar y el Cartagena han llegado a un acuerdo. Un total de 260 minutos repartidos en 10 partidos, lo que significa una media de 13 minutos por cada partido del equipo, puede ser el argumento del futbolista para pedir su salida. Sin embargo, el club también puede tener sus motivos.

Después de comenzar la temporada como titular en los encuentros de preparación y en el debut liguero, Arribas encadenó suplencias con algunos minutos partiendo desde el banquillo y una titularidad más en la jornada 9, no obstante, después de saltar al campo para disputar el tiempo añadido en la derrota frente a Las Palmas, algo cambió. Arribas perdió su marca para permitir que Jonathan Viera rematase a placer en la jugada que condenó al Cartagena. Tras ese fatídico descuento en el Estadio de Gran Canaria, Arribas no volvió a pisar el césped.

Su sorprendente convocatoria con la Selección de Filipinas durante la disputa de la primera ronda de Copa también pudo influir en su destino final, desaprovechando con su concentración internacional una nueva oportunidad en la competición copera. Disponible y sin lesiones, Arribas sumó ocho partidos consecutivos sin jugar, lo que ha terminado con la rescisión de su contrato. Podría no ser el único en este mercado invernal a tenor del rendimiento.