El FC Cartagena abandona el concurso de acreedores siete años después

El Fútbol Club Cartagena sigue dando pasos de gigante. Al excepcional momento deportivo que vive la entidad cartagenera se suma ahora una gran noticia a nivel institucional: la liquidación del concurso de acreedores en el que llevaba sumido el club desde 2015. Desde la cercana desaparición hasta la consolidación en el fútbol profesional ha tenido que cumplir el club con las obligaciones marcadas por el convenio que establecía el pago de una deuda concursal de casi cinco millones de euros. Ahora, el Juzgado de lo Mercantil ha declarado el cumplimiento íntegro del convenio con más de dos años de antelación volviendo a poner al FC Cartagena en el lugar que merece.

Moría el Cartagena cuando el 2 de marzo de 2015 se declaró la insolvencia del club y se presentó el concurso voluntario de acreedores que planteaba su salvación. Con una deuda de 4.938.844 euros, necesitaba la entidad cartagenera la intervención del juez para poner el club en manos de un administrador concursal y un abogado que trabajasen en un plan de pagos viable. Siete años después y con Paco Belmonte a la cabeza, el Cartagena ha superado el concurso y así lo hizo saber ayer a través de un comunicado oficial: el concurso que concluía en 2025 está finiquitado y ya no existe el riesgo por impago de convenio, situación que podía llevar a la entidad albinegra a su liquidación.

Ha sido el acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC lo que ha permitido al Cartagena el anticipo en el plan de pagos del concurso de acreedores. Del total de 6 millones de euros que debe terminar recibiendo el FC Cartagena por el acuerdo, un 15 por ciento -900.000 euros- tiene un propósito marcado por la entidad que preside Javier Tebas: la reestructuración de la deuda. Después de muchos años cumpliendo los plazos impuestos por el Juzgado, la deuda concursal del club quedaba pendiente del pago de 680.000 euros aproximadamente, por lo que el dinero del proyecto ‘LaLiga Impulso’ permitía liquidar el convenio con creces.

Una vez hecho público el cumplimiento del convenio, el presidente no se olvidó de los que han trabajado a su lado para hacerlo posible. «El cumplimiento supone la consecución del objetivo más importante para el club desde la llegada de este Consejo de Administración. Es el trabajo de muchas personas entre las que destacan el jurídico de nuestra entidad, Andrés López Atenza, y el por entonces administrador concursal, Ramón Madrid, y todo su equipo de trabajo. Han sido muchísimos trámites, expedientes y grandes dificultades para lograrlo, así como muchas trabas durante el trayecto», afirmó el presidente.

Además de la liquidación del convenio, la entidad cartagenera ha efectuado el pago de la sanción impuesta por la Dirección General de Trabajo tras la investigación por posible fraude a la Seguridad Social en la que se vio involucrado el club albinegro. Una carta dirigida a la Federación Española de Fútbol por parte de once clubes advirtió de posibles irregularidades en lascuentas de equipos de Segunda B y Tercera entre los que se encuentra el Cartagena. La investigación ya concluyó el fraude de tres millones de euros en el Badajoz y de la trama resultaron detenidas 17 personas. El club del Cartagonova ha hecho frente al pago de la multa con el objetivo de evitar una sanción mayor a pesar de haber presentado un recurso para su retirada. Si no es atendido dicho recurso, el club no descarta acudir a la vía jurisdiccional para «garantizar los derechos de la entidad en la defensa de sus intereses, que considera vulnerados con la resolución de Trabajo».