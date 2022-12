El Real Murcia consiguió este domingo una victoria muy importante, ya que la derrota del Osasuna Promesas hizo que el conjunto grana se instale en la tercera posición de la clasificación con 26 puntos. El equipo murciano logró el triunfo ante el Sabadell con un resultado de 3-1, que dejó muy satisfecho a Mario Simón.

El entrenador grana sorprendió a todos los aficionados, después de ver el once con el que saltó al terreno de juego. Siete incorporaciones nuevas con respecto a sus últimos encuentros, con Joao Costa volvió a la portería y la reaparición de Javi Rueda tras su lesión. También estuvieron jugadores que participaron del ascenso del año pasado como Santi Jara, autor del primer gol, y Armando, que asistió en el gol de Carrasco.

El equipo necesitaba esta victoria, no solo para subir puestos en la clasificación, sino para demostrar que el Murcia puede optar a lo más alto, ya que los empates a cero y las derrotas no han ayudado a dar una imagen de un equipo regular al conjunto grana. Además, también ayudó a mostrar que los jugadores que saltaron a la titularidad ayer y que no han gozado de muchos minutos esta temporada, demostraran que tienen capacidad y motivación para más. «Ha sido una victoria muy importante para nosotros, sobre todo para los jugadores que venían jugando poco, que creo que han hecho un partido impresionante», dijo el entrenador del Real Murcia.

El conjunto grana ha salido airoso de una semana de alto desgaste físico con tres partidos en ocho días. El pasado domingo venció frente al Alcoyano, empató a cero ante el Cornellá en la jornada intersemanal, y venció ayer ante el Sabadell. «Yo creo que ha sido una semana de sobresaliente, donde hemos conseguido 7 puntos de 9 posibles», comentó Mario Simón.

Una cosa de la que peca el Real Murcia es la falta de olfato goleador. Pese a anotar tres goles, el equipo pudo haberse puesto por delante en la primera parte, donde tuvo varias acciones que podrían haber provocado el 1-0. «En la primera parte hemos tenido varias ocasiones para ponernos por delante, pero no ha sido así. Hemos tenido control y llegadas, pero no hemos tenido acierto. En la segunda mitad hemos acertado y así ha sido el resultado», añadió.

El Real Murcia ha disputado su último encuentro en Nueva Condomina, ya que la próxima semana visitará Mallorca para medirse al Atlético Baleares, y ya comienzan las vacaciones de Navidad hasta el 7 de enero que se retome la temporada ante el Amorebieta. «Es un año bonito, conseguimos el ascenso y ahora estamos con una buena dinámica, enganchados a la parte alta de la clasificación en un grupo muy competido. La gente se va muy contenta en el último partido del año en casa, y eso motiva al club de cara al próximo encuentro», concluyó Mario Simón.