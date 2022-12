Lleva ya Luis Rubiales, el presidente de la federación española de fútbol (FEF), lleva cuatro años en su cargo y ha tenido a tres seleccionadores. Tres que son, en realidad, cuatro cambios: Luis Enrique, el interino Robert Moreno, a quien se le hizo creer que dirigiría la selección en la pasada Eurocopa hasta que el retorno del asturiano frustró esa opción, Luis Enrique y ahora otro Luis.

Es Luis de la Fuente, riojano nacido en Haro (61 años), que firma hasta el 2024, con mínima y lejana experiencia en el fútbol profesional (apenas 11 partidos dirigiendo al Alavés en Segunda B hace más de una década), que ha forjado su reputación como técnico en las categorías inferiores de la federación, siendo campeón de Europa sub-19 (2015), sub-21 (2019) y plata olímpica (2021).

❝Quiero felicitar a Luis de la Fuente. La Junta ha decidido por unanimidad que seas el seleccionador hasta 2024 y ojalá que por mucho más tiempo❞



— Luis Rubiales.#VamosEspaña pic.twitter.com/Up2EuBCiGr — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 12 de diciembre de 2022

"Es un nuevo proyecto, es un cambio de estructura de la selección masculina", ha dicho Rubiales, situado a la derecha del nuevo técnico de España, mientras Albert Luque, el nuevo director de la selección nacional, estaba a la izquierda. "Mi apuesta para la selección es Luis de la Fuente, Molina que estaba en esa reunión me dice que le gusta y al presidente también", ha dicho el nuevo ejecutivo.

"La relación con Luis Enrique es excepcional, magnífica, afectiva a nivel personal. Hemos ido a por él dos veces, le estamos muy agradecidos y esta es su casa" -Luis Rubiales, presidente de la FEF

Cambia Rubiales el poder absoluto que ejercía Luis Enrique por un nuevo modelo para España, donde Luque no será como Molina el director deportivo de la federación. "Será el jefe de Luis de la Fuente, el director de la selección absoluta", ha precisado el presidente de la federación española de fútbol. "He visto mucho que se ha hablado de Twitch o de la bicicleta.. No hay nada de eso. Los tres coincidimos, el director deportivo saliente, el de selección entrante y yo coincidimos en que es un proyecto nuevo y lo debía liderar Luis de la Fuente", ha subrayado el dirigente.

"La relación con Luis Enrique es excepcional, magnífica, afectiva a nivel personal. Hemos ido a por él dos veces, le estamos muy agradecidos y esta es su casa. Le agradezco la nota que hizo. Hay diferentes conversaciones en la casa", ha comentado Rubiales, indicando que el tono de esas negociaciones han "sido buenas por lo que no hay mucho más de que hablar porque lo que se habló queda entre nosotros y lo guardamos para nosotros".

🎥 Aquí va un pequeño repaso a la exitosa carrera de 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 en la @RFEF.



🏅Avisamos que está repleta de éxitos.



▶️ ¡𝐃𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐯𝐢́𝐝𝐞𝐨!#VamosEspaña pic.twitter.com/Y9A9YmyoFn — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 12 de diciembre de 2022

No ha querido ahondar en las causas de la ruptura con Luis Enrique amparado Rubiales en el inicio de un nuevo proyecto liderado ahora por De la Fuente. “Fue una comunicación por parte de la federación para decirle que se apostaba por un nuevo proyecto, los profesionales del fútbol estamos acostumbrados a esto”, ha indicado Rubiales, quien ha recalcado que hace dos años les dijo Luis Enrique que hablarían después del Mundial.

“Le deseamos mucha suerte y, además, de corazón. A mí no me ha dicho que quería seguir porque la conversación iba por otra vía. Era un proyecto que empezaba y comenzaba otro”.