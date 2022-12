Se plantó el Fútbol Club Cartagena en El Molinón Enrique Castro ‘Quini’ con su puesto de play off amenazado, con malas sensaciones tras el último encuentro y con la plantilla afectada por la fatiga. No obstante, en el tercer partido en ocho días sacó su mejor versión el conjunto cartagenero para plantarle cara a un gran Real Sporting en su casa. No consiguió vencer el FC Cartagena a su rival y fue dominado durante la segunda mitad, pero tiró de calidad, actitud y carácter para mantener el empate y generar el peligro necesario para tener posibilidades de vencer hasta el último minuto. También tiró de fútbol colectivo el equipo albinegro, un apartado que se había visto comprometido en las últimas dos jornadas. Se mantiene fiel a su estilo el Cartagena y, más temprano que tarde, termina dándole rédito.

Las discutidas rotaciones fueron clave en tierras asturianas, ya que los cambios en el once de Carrión firmaron actuaciones muy positivas y la aportación del banquillo dio al equipo lo que necesitaba en el mejor momento. El técnico albinegro gestionó el cansancio dando entrada a Franchu e Isak por los costados junto con Tejera en el centro del campo y los tres estuvieron entre los mejores del equipo. Mikel Rico, Borja Valle y Jairo descansaron para entrar en el tramo final. En Gijón trató bien la pelota el equipo de la trimilenaria a través un buen De Blasis y un sorprendente Tejera, encontró los espacios a la carrera con Isak y Franchu y presionó con garantías la salida del contrario. Tan solo le faltó al conjunto albinegro algo de pegada en el área y algo de suerte en los disparos al palo de Sergio Tejera, en la primera mitad, y Ortuño, a falta de cinco minutos. Escandell volvió a ser el héroe con siete paradas y tres de ellas salvadoras. La primera mitad entre sportinguistas y albinegros fue un regalo para el espectador y un enorme sufrimiento para los entrenadores. Ningún equipo logró mantener el control del juego y desde el primer minuto se sucedieron las llegadas en un constante ida y vuelta. El Cartagena saltó al césped con mucha verticalidad y fueron precisamente los dos cambios de Carrión en los extremos, Franchu e Isak Jannson, los primeros en demostrar sus intenciones con dos jugadas en el primer minuto. Tuvo que despejar otro centro peligroso al área la zaga rojiblanca y un saque de esquina raso de Pablo De Blasis puso el susto en el estadio gijonés a los tres minutos. El Sporting probó entonces por la banda derecha, donde Jony fue de lo más peligroso desde el lateral, y un centro a la cabeza de Zarfino dejó a primera ocasión clara de gol, aunque se marchó alto. En una escalada imparable del peligro, Isak se sacó de la manga una gran jugada robando atrás y llevando la pelota hasta Calero en la derecha. El lateral llegó al área, recortó a un defensor y la dejó para Tejera, que golpeó desde la frontal para toparse con el poste derecho de la meta defendida por Mariño. No había llegado el partido al décimo minuto cuando Otero sorprendió con un potente disparo sobre la raya del área grande en una jugada sin aparente peligro al que Escandell tuvo que responder con una intervención firme despejando la pelota con ambas manos. Poco después fue Djuka el que finalizó con una volea desviada una jugada larga de peligro sobre el área albinegra. Después de muchos minutos de juego efervescente, ambos equipos se instalaron en campo contrario con una presión alta y ambos supieron sortearla, lo que dio continuidad al carrusel de llegadas, aunque la claridad en zona de peligro fue disminuyendo. En ese contexto, Isak Jansson destacó aprovechando los espacios a la espalda y otra endiablada jugada suya terminó con la dejada para Musto en la frontal y el flojo disparo del argentino a las manos del meta. Cerca de la media hora de juego, el Sporting se mostró más cómodo sobre el campo y acosó puntualmente el área de Escandell. En un acercamiento con varias opciones para los gijoneses, Rivera falló al tratar de conectar un remate franco de volea dentro del área, Djuka disparó bloqueado y Jordan Carrillo encontró un hueco ante la ferrea defensa cartagenera para golpear a portería, pero Escandell ya esperaba su chute bien colocado. En el último tramo de primera mitad Alcalá se acercó al gol con un remate de cabeza demasiado forzado que salió fuera y Djuka erró un centro en una importante contra con superioridad numérica de los locales. La última opción clara estuvo en manos de Jordan Carrillo, que combinó bien en el costado derecho para entrar al área y definir muy mal al primer palo. A pesar de las ocasiones y el buen juego de ambos equipos, la primera parte dejó el partido en un bloqueo difícil de superar, pero en la segunda el cuadro local comenzó mejor. Quería la pelota el equipo de Carrión, pero la presión rojiblanca provocó pérdidas en zonas peligrosas y buenas opciones de gol. Jordan definió demasiado cruzado una jugada en solitario dentro del área a los pocos minutos de la reanudación y Escandell salvó a su equipo en dos ocasiones: metió la mano a un obús de Otero escorado que terminó tocando el larguero y tapó el tiro de Djuka cuando el albanés se plantó solo delante de él. Ante la mejoría local, Carrión introdujo a Rico y Jairo por Tejera y Franchu para tratar de revertir la situación, pero no lo consiguió y el Sporting se acercó cada vez más al gol: Aitor se revolvió en la frontal para encontrar a Rosas en la derecha y el centro raso del lateral lo remató solo en el primer palo Zarfino, desviado para suerte cartagenera. Entraron entonces Ortuño y Borja Valle por Sadiku e Isak y el conjunto albinegro se acercó a la meta de Mariño: Borja Valle estuvo a punto de encontrar a Ortuño en el área con un pase de la muerte y De Blasis pisó área y disparó bloqueado. En el tramo final, el encuentro se volvió loco de nuevo y llegaron las mejores ocasiones para los dos equipos. Escandell sacó un mano a mano clarisimo a Zarfino, una media chilena a Jordan y otro disparo lejano a Cristo justo antes de que Ortuño reventase la escuadra de la portería contraria con un latigazo que se topó con la madera. El partido, abocado al empate, se fue apagando en el descuento entre una enorme batalla por la posesión y ningún equipo encontró el camino al gol. El 0 a 0 final deja un valioso punto para las aspiraciones del Cartagena y lo mantiene en zona alta de la tabla con 32 unidades. El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, pasó por la sala de prensa de El Molinón tras el pitido final para analizar el partido ante los medios de comunicación. «Ha sido un partido divertido y abierto con espacios para ambos equipos y competido. Hemos competido muy bien, hemos sabido frenar el ataque del Sporting, que son cuatro delanteros, y la defensa ha estado bien. Los dos palos han sido una pena», afirmó. Varió su once el técnico catalán en varias posiciones dando entrada a Franchu e Isak por banda y Tejera en el centro, decisión que explicó posteriormente. «Veníamos con gente cansada y Franchu e Isak están entrenando muy bien. Los que han entrado hoy lo merecían e incluso gente que ha quedado en el banquillo. Los cambios han aportado mucho en actitud y en líneas generales ha sido un buen partido del equipo», reiteró. Por último, Carrión se reafirmó en su idea de fútbol tras un partido sin especulaciones. «Somos mejor equipo si intentamos ir a ganar. No especulamos y por eso empatamos poco, porque vamos a ganar y a veces nos cuesta perder, pero hemos estado bien en la presión, atrayendo al rival y teniendo ocasiones. Estoy contento por esa parte», concluyó el entrenador.