El UCAM Murcia CB necesitaba una alegría para cortar la dinámica en la que se había metido en la Liga Endesa, al encajar tres derrotas consecutivas tras el parón por las ventanas FIBA, y ayer lo consiguió (76-72). A pesar del agotamiento físico que mostró el conjunto universitario en su duelo ante el Betis, supo gestionar la ventaja obtenida en la primera parte (18 puntos de diferencia) y sobrevivir en el alambre en los últimos minutos. Un desenlace en el que el conjunto verdiblanco, liderado por Shannon Evans, logró situarse a tan solo un punto de diferencia. Sin embargo, la templanza de los de Sito Alonso desde el tiro libre en este tramo, permitió conservar un trabajado triunfo pese a su visible bajón tras el paso por vestuarios.

Y eso que el UCAM comenzó el encuentro como no hacía tiempo, siendo muy intenso en defensa e intentando correr en ataque para abrir diferencias desde el principio en el marcador. Sadiel Rojas fue el encargado del marcaje sobre Shannon Evans en el arranque, y lo cierto es que el base no estuvo demasiado cómodo en este tramo. Sin embargo, eso no fue suficiente para que el Betis no perdiera la cara en los diez primeros minutos del duelo. El desgaste físico del capitán del UCAM fue muy alto (13-10), aunque ayudaba también a administrar fuerzas a otros jugadores como Travis o Bellas en una rotación más corta de lo habitual.

Y es que Rati Andronikashvili y Urban Klavzar se quedaron sin participar junto a un Jordan Sakho que solo estuvo cinco minutos en pista al término del partido. Con el 17-10, llegó un parcial del Betis de 0-5 con las canastas de Evans y Johnson que acercaron a los visitantes en el último minuto de este cuarto, pero apareció Jelínek desde el triple para darle oxígeno a los universitarios (20-18).

El segundo cuarto acabó siendo decisivo en el resultado final gracias a los 18 puntos de ventaja con los que el UCAM Murcia se marchó al descanso. Los de Sito Alonso tan solo encajaron seis puntos en los primeros nueve minutos tras encadenar buenas acciones, y a pesar de no poder brillar en ataque, encontraron la manera de sacar rédito a los problemas del Betis. Nemanja Radovic, máximo anotador del cuadro murciano con 20 puntos y 6 rebotes, empezó a destacar en este parcial de 14-2 para el UCAM en el segundo cuarto, en el que las visitas al tiro libre también fueron importantes (34-20).

El jugador montenegrino hizo mucho daño a la defensa del Betis en este tramo del partido, con otra gran acción que logró convertir tras el segundo tiempo muerto reclamado por Luis Casimiro. Fue entonces cuando el UCAM logró anotar otros cinco puntos seguidos, con un triple de McFadden tras rebote de Rojas, para finalizar la primera parte con 18 puntos de diferencia sobre el cuadro verdiblanco (44-26).

Una espectacular entrada a canasta de Pustovyi y una canasta con tiro adicional de Evans abrieron un tercer cuarto en el que el UCAM trató de repetir el guion de los primeros diez minutos al contar con el mismo quinteto , aunque con menos gasolina en el depósito (48-31). La cuarta falta del pívot ucraniano obligó a Sito Alonso a mover ficha con Ilimane Diop, mientras que el Betis empezaba a avisar de su remontada en el ecuador de este periodo (50-39). Además, el conjunto universitario entró en bonus y Sito Alonso se vio obligado a parar el juego con tiempo muerto. Dos tiros libres de Kurucs rebajaron la barrera psicológica de los diez puntos y el UCAM intentó reaccionar con una canasta de Radovic que daba algo de oxígeno (54-41). A eso se sumó un ‘2+1’ de Jelínek tras un tramo en el que se impusieron las defensas (56-41). No obstante, el Betis avisaba de nuevo que estaba preparado para aprovechar cualquier descuido antes de iniciar el último cuarto (59-49).

Con la tercera falta de Diop, fue Sakho el pívot que entró en juego para el UCAM después de no haber participado hasta entonces. Los fallos en ataque permitieron al Betis mantener la fe en la remontada en estos minutos, aunque el UCAM logró conservar el colchón que rondaba los diez puntos (65-56). Las visitas al tiro libre de Radovic, durante unos momentos en los que nadie encontraba la manera de anotar, ayudaron a jugar con el cronómetro a favor (68-58). Sin embargo, una antideportiva de Sakho sobre Evans y una pérdida del UCAM hicieron saltar las alarmas de nuevo.

El Betis se situó a tan solo cinco puntos de diferencia a tres minutos del final, y Sito Alonso tuvo que agotar su segundo tiempo muerto (68-63). Fue entonces cuando aparecieron Anderson y Trices para poner de nuevo las cosas en su sitio a dos del final (72-63). Sin embargo, Evans se resistió a dar el partido por perdido y el Betis logró devolver el parcial, agotando entonces Sito Alonso todas sus pausas a 1:10 para la conclusión (72-68). La tensión se palpó con los triples fallados por McFadden y Evans, mientras que el UCAM se complicó todavía más la vida tras un fallo de Radovic y una falta sobre Evans a 22 segundos del final (72-70). La visita al tiro libre de McFadden parecía ser un buen negocio, pero solo pudo convertir un lanzamiento y Hill no falló a la contra (73-72). No obstante, el UCAM volvió a respirar con las visitas al tiro libre de Trice y Bellas, tras una antideportiva, que ayudaron a cerrar una agónica victoria (76-72).

Sito Alonso: «He visto al equipo sufrir, pero siendo más compacto»

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, admitióque vio ayer «sufrir» a su equipo al mismo tiempo que se mostró «compacto» para acabar ganando por 76-72 al Real Betis Baloncesto en la undécima jornada de la Liga Endesa y destacó, aludiendo a la respuesta de los suyos tras haber encadenado tres derrotas seguidas en el campeonato, que «la adversidad es lo que te hace coger más empaque».

«Quiero mostrar mi satisfacción total por el esfuerzo de los jugadores ante un rival que hizo un buen trabajo de desgaste y que jugó contra nuestra presión al final. En los cinco años que llevo aquí Sadiel Rojas nunca me había pedido un cambio y es que ya no podía más y fue honesto. Si Rojas pide el cambio es porque estamos realmente cansados. Me gustó también la determinación de Thad McFadden y David Jelínek y lo que hizo James Anderson cogiendo diez rebotes», comentó el técnico grana en rueda de prensa.

El madrileño incidió en el factor cansancio. «No estamos acostumbrados a jugar tres partidos en seis días y tenemos que acostumbrarnos. He visto al equipo sufrir pero compacto en la pista y Nemanja Radovic estuvo más fresco que los demás también porque estuvo un tiempo parado y se notó», apuntó aludiendo al ala pívot montenegrino, máximo anotador de su equipo con 20 puntos.

«La adversidad es lo que te hace coger más empaque. Ahora en el vestuario están contentos y me alegro por ellos de una manera brutal. La victoria me sabe doble por ellos», añadió el entrenador universitario. El conjunto murciano afrontará una semana sin compromisos en la Basketball Champions League, ya que su último partido de la fase de grupos ante el Tofas Bursa se disputará el próximo miércoles 21 de diciembre. No obstante, será este sábado 17 cuando regrese al Palacio para medirse al Gran Canaria en la Liga Endesa.