Regresa el Fútbol Club Cartagena a la acción tan solo cuatro días después del último encuentro para verse las caras esta vez con el Real Sporting (16.15, LaLiga Smartbank TV). Los albinegros han viajado hasta Gijón para disputar en El Molinón Enrique Castro ‘Quini’ el encuentro perteneciente a la vigésima jornada de liga, el penúltimo antes de finalizar la primera vuelta. Con una buena cantidad de puntos y en zona de play off, los cartageneristas mantienen la ilusión por cerrar la primera mitad de temporada entre los seis primeros, pero la fatiga tras la última jornada intersemanal a estas alturas de campeonato empieza a hacer estragos en una plantilla justa de efectivos. Con una victoria, el Cartagena podría aferrarse a la zona alta y abrir hueco con sus competidores más cercanos mientras que, de no puntuar, aún tiene margen el equipo de Luis Carrión.

El cansancio pesa en las piernas de los jugadores más habituales de este FC Cartagena cuando llegamos al ecuador de la temporada. Se han establecido en el equipo tres grupos diferenciados: un once titular asentado que acapara el protagonismo y la gran mayoría de los minutos, un reducido batallón que entra para dar descanso a los titulares y un grupo demasiado amplio que no está al mismo ritmo que sus compañeros. Esta circunstancia no ha dejado lugar para las rotaciones y ha generado una enorme desigualdad en el reparto de minutos, provocando lesiones musculares y un bajón de rendimiento a causa de la fatiga. El partido de El Molinón es otra prueba de fuego para la gestión de plantilla de Carrión justo después de la tercera jornada entre semana del curso.

El cansancio ha marcado en gran medida los últimos dos compromisos del FC Cartagena, donde la posesión del balón ha sido clave. En Andorra sufrió el cuadro cartagenero sin balón en un escenario contemplado por Luis Carión, pero frente al Villarreal B en casa volvió a ocurrir la misma situación cuando no lo esperaba el técnico. «Nos quitamos el balón de encima, estuvimos desacertados, perdímos muy rápido y no tuvimos capacidad de dar un pase de seguridad», afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al partido. Para evitar el problema, el entrenador incidió en la necesidad de «encontrar el equilibrio y tener el control del balón para desgastar al rival e igualar fuerzas», señaló.

Unido a la fatiga, las malas sensaciones de la última semana han abierto una nueva oportunidad para los menos habituales en el once del entrenador catalán y hay varios jugadores, sobre todo en los extremos, que tienen posibilidades de entrar. «Ahora hay posibilidades para la gente que no ha jugado. A Franchu tengo ganas de ir metiendo en el equipo para que demuestre su capacidad, Ferreiro ha tenido el tema de la lesión, pero esta semana le he visto muy muy bien entrenando para tener minutos y Arribas no ha entrado por circunstancias, pero está entrenando bien», desveló. El entrenador solo tiene la baja asegurada del central Kiko Olivas, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido frente al filial amarillo en la primera mitad a causa de un dolor muscular en la zona posterior del muslo. Aunque aún no ha trascendido el alcance de la lesión, el de Antequera sufre con seguridad una rotura muscular que le tendrá lejos del césped varias semanas. Por otro lado, Jaime Romero vuelve con el equipo después de perderse los últimos cuatro encuentros.

En clave sportinguista, el equipo llega al choque con ciertas dudas sobre su juego, las que le han generado una serie de cuatro empates consecutivos y una derrota en las últimas seis jornadas. Por suerte para los rojiblancos, una victoria por la mínima en Lugo rompió una fatídica racha de siete partidos sin ganar que le ha hecho caer desde la zona alta hasta el decimotercer puesto que ocupa actualmente.

Así las cosas, el cuadro albinegro podría formar con Aarón Escandell en portería; Calero, Alcalá, Vázquez y Datkovic en defensa; Franchu, Sangalli, Musto y Borja Valle en el centro del campo; junto con De Blasis y Sadiku en el ataque. El Real Sporting podría alinear a Diego Mariño bajo palos; Rosas, Izquierdoz, Bruno y Cote en defensa; Aitor, Díaz, Rivera y Otero en el centro; junto con Zarfino y Cristo González en el ataque rojiblanco.