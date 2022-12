El UCAM Murcia sigue empeñado en consolidarse como uno de los peores equipos a domicilio del grupo IV de la Segunda RFEF. Todo lo positivo que el equipo universitario es capaz de conseguir en el BeSoccer La Condomina lo echan por tierra cuando les toca jugar como visitantes. Ante el Recreativo Granada tenía la oportunidad de sumar tres puntos que le ayudaran a asomarse a los puestos de play off de ascenso, pero desde el primer minuto ya se vio que los universitarios iban a volver a mostrar su cara más pobre. 30 segundos fueron suficientes para que el filial nazarí tumbase a un UCAM Murcia que no volvió a levantarse, en parte por verse obligado a jugar desde el minuto 30 con un jugador menos por la expulsión de Alfredo.

Con todo en contra, los pupilos de Jorge Romero se mostraron acongojados y torpes, sirviendo en bandeja de plata al Recreativo Granada (3-0) una victoria que corta una racha positiva de los universitarios ante los nazaríes de 9 triunfos seguidos.

No se puede empezar peor un partido. Al Recreativo Granada le bastó un pelotazo en largo que se perdió por línea de fondo para, en el consiguiente saque de puerta a favor de los universitarios, presionar para sacar a relucir las vergüenzas de los universitarios. Pau Torres se empecinó en sacar el balón jugado con sus centrales ante la presión local en su propia área, y el resultado fue una pérdida de balón que, aunque en primera instancia desembocó en un tiro que el meta visitante pudo blocar, acabó cayendo franco a un Julito que no perdonó para adelantar a los nazaríes cuando apenas se habían jugado 30 segundos. Los de Jorge Romero parecían no haber salido aún de vestuarios, pues en los minutos siguientes no se les observó reacción alguna, es más, el salir con el balón jugado desde atrás, pese a la presión alta del Recreativo Granada, se volvió una constante pese a seguir propiciando varias ocasiones de peligro calcadas a las del gol.

El UCAM Murcia solo las podía ver venir. Una y otra vez se veían superados por los jugadores nazaríes, que bien posicionados sobre el verde se limitaban a robar rápido el balón para llegar con peligro al área rival con un par de pases. Quince minutos en los que el Recreativo Granada agradeció la salida de balón desde atrás de un UCAM Murcia que no acababa de asentarse en el terreno de juego.

Lo más positivo del comienzo del partido para los blanquiazules era el resultado, pues visto lo visto parecía un milagro que solo fuesen perdiendo por 1-0. Hubo que esperar al minuto 20 para que el conjunto murciano comenzara a desperezarse. Chumbi recibía desde la banda derecha para, en el balcón del área, sacarse un disparo que se marchó por encima de la portería local. Parecía que las fuerzas comenzaban a igualarse, pero nada más lejos de la realidad. El encuentro marchaba al ritmo que proponía el filial nazarí, que hacía lo que quería con un UCAM Murcia que aún a esta hora se estará preguntando cómo es posible que no se hubieran marchado al descanso con un saco de goles en contra. Porque las ocasiones locales se sucedieron una tras otra.

Y más aún cuando a la media hora el encuentro terminó de desnivelarse a favor de los locales con la expulsión por roja directa de Alfredo tras una dura entrada sobre Osei, que tuvo que ser sustituido. En superioridad numérica, el dominio del Recreativo Granada se multiplicó hasta hacer del encuentro un ‘partidillo’ de entrenamiento en el que los locales atosigaban el área del UCAM Murcia. Da Costa desde la frontal del área se sacaba un fuerte disparo que se fue rozando el palo derecho de la meta defendida por Pau Torres. Minutos más tarde, Miki Bosch peinaba tras saque de esquina un balón al que casi llega Sepúlveda en el segundo palo para ampliar la ventaja en el marcador, y apenas un minuto después, de nuevo Da Costa obligada a estirarse a Pau Torres, quien en la siguiente jugada volvía a salvar a su equipo del gol negándole su doblete particular a Julito. Al filo del descanso, el Recreativo Granada volvió a perdonar cuando Da Costa, muy incisivo durante los primeros minutos, estrellaba el balón en el palo, estando Pau Torres ya vencido.

Con todo en contra saltó el UCAM Murcia a una segunda parte en la que la esperanza de sacar algo positivo se diluyó más pronto que tarde. Seis minutos le bastaron al Recreativo Granada para doblar la ventaja en el marcador. Ballo no perdonó una contra magníficamente conducida por Da Costa, quien ofrecía en bandeja de plata un balón a su compañero ante Pau Torres, el único jugador universitario que dio la cara sobre el césped. Sin él bajo palos, la goleada hubiese sido aún más sonrojante.

La mala fortuna quiso que unas molestias físicas obligasen al meta universitario a abandonar el campo antes de tiempo, siendo sustituido por Zorro, quien también acabó evitando algún gol de los locales. Jorge Romero decidió entonces mover el banquillo, dando entrada a Chuma y Abenza en sustitución de Diego Jiménez y Chumbi, pero no pudieron mejorar sobre el verde lo visto hasta entonces. Un UCAM Murcia muy pobre, falto de ideas y al que la expulsión de Alfredo le acabó pesando como una losa.

A falta de ocho minutos para el final, Samu aprovechó un robo en el centro del campo, observó a Zorro algo adelantado y no se lo pensó para sacarse un disparo desde 35 metros que superó por arriba al portero universitario, haciendo el definitivo 3-0. El propio Samu tuvo en sus botas el cuarto en una galopada que acabó desperdiciando cuando ya enfrentaba a Zorro, pero su disparo se marchaba desviado. El Recreativo Granada se limitó entonces a controlar los tiempos y su superioridad numérica para terminar de dormir un partido que se le puso de cara en el primer minuto. Los universitarios, por su parte, acabaron como empezaron: impotentes, perdidos y con la sensación de no ser capaces de dar la talla cuando la situación lo requiere.