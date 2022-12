El UCAM Murcia CB ha logrado poner fin a su mala racha en la Liga Endesa, después de encajar tres derrotas consecutivas, al vencer al Betis en el Palacio de los Deportes en un partido que se ha decidido desde el tiro libre (76-72).

El conjunto universitario siempre dominó el marcador durante los cuarenta minutos. De hecho, se fue al descanso con 18 puntos de ventaja sobre el equipo verdiblanco. Sin embargo, tuvo que sufrir hasta el último segundo después de perder su ventaja en una segunda parte en la que acabó perdiendo los dos últimos cuartos. Ni siquiera el acierto de Nemanja Radovic, máximo anotador local con 20 puntos y 6 rebotes, pudo parar a un Shannon Evans intratable en el desenlace del encuentro con 27 puntos en su casillero.

El UCAM Murcia no afrontará su último partido de la Champions League de la fase de grupos hasta la próxima semana, por lo que se medirá de nuevo en el Palacio de los Deportes en la ACB al Gran Canaria el sábado 17 de diciembre a las 20.45 horas.

Primer cuarto

Con Sadiel Rojas defendiendo al base Shannon Evans, el UCAM Murcia arrancó el partido con una actitud totalmente diferente a los anteriores. Se mostró mucho más activo e intenso en defensa, y eso se vio recompensando en ataque con los primeros triples de McFadden y James Anderson (6-2). Sin embargo, el Betis no se echó atrás ante lo planteado por los universitarios, y consiguió ir rascando puntos en el marcador para mantenerse siempre cerca (13-10). Rojas, tras pedir el cambio agotado en poco más de cuatro minutos, regresó a pista cuando Sito Alonso completó las rotaciones junto a Bellas, y Diop también entró en juego tras las dos faltas de un Pustovyi que también dejó buenas sensaciones (17-10). Un parcial de 0-5 con las canastas de Evans y Johnson acercaron al Betis en el último minuto de este cuarto, pero apareció Jelínek desde el triple para darle oxígeno a los universitarios (20-18).

Segundo cuarto

Johnson empató rápidamente el encuentro nada más arrancar el segundo cuarto, pero el UCAM respondió con un parcial de 8-0 gracias a que encadenó buenas defensas y estuvo acertado en sus visitas al tiro libre (28-20), lo uque provocó el tiempo muerto de Luis Casimiro. El conjunto universitario logró mantener este plan una vez alcanzado el ecuador de este periodo, lo que le permitió contar con la máxima ventaja hasta entonces tras dos canastas de Radovic (34-20). El jugador montenegrino hizo mucho daño a la defensa del Betis en este tramo del encuentro, con otra gran acción que logró convertir tras el segundo tiempo muerto visitante, y el UCAM logró anotar otros cinco puntos seguidos, con un triple de McFadden tras rebote de Rojas, para elevar la distancia hasta los 19 puntos (41-22).Los de Sito Alonso tan solo encajaron 6 puntos en nueve minutos, lo que les permitió marcharse al descanso con un cómodo marcador (44-26).

Tercer cuarto

Una espectacular entrada a canasta de Pustovyi y una canasta con tiro adicional de Evans abrieron un tercer cuarto en el que el UCAM trató de repetir el guion de los primeros diez minutos al contar con el mismo quinteto (48-31). Sin embargo, la cuarta falta del pívot ucraniano obligó a Sito Alonso a mover ficha con Ilimane Diop. Un triple de Bertans permitió al Betis seguir recortando y un triple de Evans encendió las alarmas con el 50-39 en el ecuador de este periodo. Además, el conjunto universitario entró en bonus y el técnico madrileño se vio obligado a parar el juego con tiempo muerto. Dos tiros libres de Kurucs rebajaron la barrera psicológica de los diez puntos y el UCAM intentó reaccionar con una canasta de Radovic que daba algo de oxígeno (54-41). A eso se sumó un '2+1' de Jelínek tras un tramo en el que se impusieron las defensas, por lo que el cuadro murciano pudo marcar territorio de nuevo (56-41). No obstante, el Betis no le dejó descuidarse antes de iniciar el último cuarto (59-49).

Último cuarto

Con la tercera falta de Diop, fue Sakho el pívot que entró ahora en juego para el UCAM Murcia después de no haber participado hasta entonces en el encuentro. Los fallos en ataque del equipo murciano permitieron al Betis mantener la fe en la remontada en estos minutos, aunque el UCAM logró conservar el colchón que rondaba los diez puntos (65-56). Las visitas al tiro libre de Radovic, durante unos momentos en los que ambos equipos no encontraban la manera de anotar, ayudaron a certificar prácticamente la victoria al jugar con el cronómetro a favor (68-58). Sin embargo, una antideportiva de Sakho sobre Evans y una pérdida del UCAM hizo saltar las alarmas. El Betis se colocó a tan solo cinco puntos de diferencia a tres minutos del final, y Sito Alonso tuvo que agotar su segundo tiempo muerto (68-63). Fue entonces cuando aparecieron Anderson y Trices, con cuatro puntos consecutivos, para poner de nuevo las cosas en su sitio a dos del final (72-63). Sin embargo, Shannon Evans se resistía a dar el partido por perdido para su equipo y el Betis logró devolver el parcial, agotando entonces Sito Alonso todas sus pausas a 1:10 para la conclusión (72-68). La tensión se palpó con los triples fallados por McFadden y Evans, ambos repelidos por los aros, y el UCAM se complicó todavía más la vida tras un fallo de Radovic y una falta sobre Evans a 22 segundos del final (72-70). La visita al tiro libre de McFadden parecía ser un buen negocio, pero solo pudo convertir un lanzamiento y Hill no falló a la contra (73-72). No obstante, el UCAM volvió a respirar con las visitas al tiro libre de Trice y Bellas, tras una antideportiva, que ayudaron a cerrar una agónica victoria (76-72).