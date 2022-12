Minutos después del éxito ante Países Bajos, certificado en la tanda de penaltis, Leo Messi era la viva imagen de la felicidad. El astro albiceleste volvió a completar una actuación clave para clasificar a su selección para las semifinales del Mundial, en las que se medirá con Croacia.

El punta del PSG expresó lo que significaba ese triunfo. "Siento mucha alegría, mucho desahogo, no merecimos llegar a la prórroga ni mucho menos a los penaltis. Supimos sufrir y pasamos, que es lo más lindo, es impresionante", proclamó Messi, orgulloso de la respuesta de sus compañeros ante el combinado naranja.

"No está a la altura"

"Demostramos partido a partido que sabemos jugar siempre con la misma intensidad, con las mismas ganas. Entendemos los momentos de los partidos, estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas, necesitábamos esta alegría para nosotros y para toda la gente que nos acompaña siempre", agregó el exazulgrana.

Su gesto cambió al ser cuestionado por Mateu Lahoz, que decretó 10 minutos de añadido y castigó a Argentina con una falta en el último suspiro que acabó llevando el duelo a la prórroga. "Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. No quiero hablar del árbitro, no puedes ser sincero, enseguida te sancionan. Pero la gente vio lo que sucedió. La FIFA tiene que ver esto, no puede poner un árbitro así para un partido tan importante. No puede ser que el colegiado no esté a la altura", afirmó Messi.

Palo a Van Gaal

El delantero ensalzó la actuación de su portero, que detuvo los dos primeros penaltis neerlandeses. "Con el Dibu sabemos que tenemos ventaja en los penaltis, lo volvió a demostrar", apuntó Messi, que también atizó a Van Gaal: "Vende que juega bien al fútbol y luego mete pelotazos".

El astro vaticinó un duro choque ante Croacia. "Le jugó de igual a igual a Brasil, tiene jugadores muy buenos, sobre todo en el centro del campo. Sus futbolistas se conocen muy bien, por algo están ahí. Va a ser muy duro. Estamos disfrutando muchísimo de ir pasito a pasito", concluyó el héroe albiceleste. El martes tendrá un nuevo examen en busca de la ansiada final del 18 de diciembre.