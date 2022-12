Ningún equipo del Grupo II de Primera RFEF ha superado la treintena de puntos tras 15 jornadas disputadas. El líder, el Castellón, tiene 27, los mismos que el Eldense. El Real Murcia, que es cuarto, suma 23 después de ganar seis partidos, empatar cinco y perder 4, cerrando la zona de play off.

Mucho más caro está entrar en zona de privilegio en el Grupo I, donde hasta cuatro equipos han llegado o han superado la barrera de los 30 puntos en el mismo tramo de la competición. El Córdoba, que encabeza la tabla, ya cuenta con 36 puntos, nueve más que el líder del cuadro II.

Pero no solo despuntan los blanquiverdes, acomodados en lo más alto de la tabla; es que Real Madrid Castilla (31), Alcorcón (30) y Racing de Ferrol (30) no aflojan, logrando dígitos que les permitirían encabezar la clasificación en el Grupo II de Primera RFEF. De hecho, en el I, la zona de play off la cierra el Deportivo, que cuenta con 26 puntos, solo uno menos que los dos primeros de la otra clasificación.

Si mezcláramos a los 40 equipos que compiten en Primera RFEF, del Grupo II, solo el Castellón se colaría entre los cinco primeros. El Real Murcia, por su parte, sería séptimo, a cuatro del quinto clasificado y a 13 del liderato.

Y es que, tras la disputa de las quince primeras jornadas en esta tercera categoría, el Grupo I es ahora mismo el más fuerte, mientras que en el II está todo completamente igualado, sin ningún equipo capaz de mantener un ritmo alto.

El Córdoba, con 11 victorias, 3 empates y 1 derrota, está marcando diferencias en esta primera vuelta. De hecho, los blanquiverdes han marcado 31 goles a favor y solo han encajado 10. Aunque todavía queda un mundo por delante, los andaluces, que se fijaron el reto de ascender de forma directa, llevan velocidad de crucero. Sacan cinco puntos a un Real Madrid Castilla también en racha. Los madridistas, que encadenan nueve jornadas sin perder, se han colocado segundos con 31 puntos, uno más que el Alcorcón y el Racing de Ferrol.

Por ahora, la decepción del Grupo I está siendo el Deportivo de la Coruña. Los blanquiazules, que hace unas jornadas cambiaban de entrenador, son quintos con 26, los mismos que el Linares, que por ahora es sexto.

No hay tanta superioridad en el Grupo II, en el que milita el Real Murcia. El Castellón, en plena crisis de resultados tras sumar un solo triunfo en cuatro jornadas, tiene 27 puntos, los mismos que el Eldense. Con 25 aparece el Osasuna B en la tercera posición, mientras que la Real B es cuarta con 24. Cerrando la zona de play off está el Real Murcia con 23.

Esa diferencia en la lucha por el ascenso en cada uno de los grupos no se percibe cuando toca mirar abajo, y se que tanto en uno como en otro cuadro las puntuaciones son muy parecidas. En el Grupo I, la salvación está ahora mismo en 17 puntos, mientras que en el II está en 18. Eso sí, en el I ya hay un equipo prácticamente condenado, y ese es el Ceuta, que en quince jornadas solo ha sumado seis puntos.