La competición en Segunda División no se detiene y el Fútbol Club Cartagena vuelve, después de cuatro días, a luchar por tres puntos vitales en sus aspiraciones clasificatorias contra el Real Sporting. En la previa del encuentro, Luis Carrión compareció en rueda de prensa para repasar los últimos partidos, el momento anímico y físico de su equipo y lo que queda por delante a dos jornadas de finalizar la primera vuelta. Tiene ante sí varios retos el conjunto albinegro y el entrenador catalán es consciente de todos ellos: la gestión de la fatiga, el estudio del rival y la tensión del momento de la temporada son algunas de las cuestines que trató Luis Carrión en rueda de prensa.

El técnico zanja la polémica con el penalti de Ortuño Luis Carrión fue preguntado de nuevo en sala de prensa por el incidente en el tiro de penalti del último partido en el que Ortuño negó la posibilidad a Sadiku cuando el albanés ya tenía la pelota en el punto fatídico. «Si queremos un equipo que compita hasta el final, que luche cada balón y sepa sufrir, estas cosas pueden pasar. Hay momentos de tensión fruto de la competitividad porque todos quieren ayudar al equipo», justificó antes de volver a mencionar la lista de lanzadores en la que el delantero yeclano estaba por delante de Armando.

Justo después de la jornada intersemanal y muy cerca de llegar al ecuador del curso, el cansancio se convierte en un factor clave para los equipos. Con su reducida plantilla, el FC Cartagena no se libra de este aspecto aunque el técnico se muestra tranquilo. «Deberíamos estar bien físicamente. Después del partido recuperamos y estaremos perfectos», aseguró. De las palabras del entrenador se deduce que Jairo o Delmás no tienen ningún problema después de terminar el partido ante el Villarreal B con molestias. Por otro lado, «lo normal es que Kiko Olivas no llegue ni a este partido ni al que viene» mientras que «Jaime Romero está disponible» según confirmó el catalán.

Carrión desveló nuevamente la posibilidad de rotar al mismo tiempo que valoró el trabajo invisible de Franchu, Ferreiro y Arribas para estar con el equipo. «Hemos hecho una primera vuelta buena y cuesta más cambiar, pero ahora hay posibilidades para la gente que no ha jugado. A Franchu tengo ganas de ir metiendo en el equipo para que demuestre su capacidad, Ferreiro ha tenido el tema de la lesión, pero esta semana le he visto muy muy bien entrenando para tener minutos y Arribas no ha entrado por circunstancias, pero está entrenando bien», destacó.

El Molinón es una plaza de mal recuerdo para el Cartagena ya que nunca ha vencido allí y la goleada por 4 a 1 de la temporada pasada aún duele, no obstante, Carrión se centra en el presente. «No necesitamos sacarnos la espina ni buscar más motivación. Somos un equipo diferente al del año pasado y vamos a intentar ganar a través de un partido competitivo», aseveró. Las claves de Carrión pasan por su estudio del rival, sobre los que mencionó que «están bien trabajados y saben lo que hacen» además de avisar sobre su delantera. «Vamos a estar exigidos con sus delanteros rápidos con movilidad y extremos veloces. En defensa tienen gente fuerte y tendremos que dar nuestra mejor versión en cuanto a competitividad, circulación de balón y encontrar espacios», explicó.

Puede superar el equipo cartagenero un registro histórico, el de la máxima cantidad de puntos en la primera vuelta en Segunda, pero Luis no se distrae con los récords y pone su atención en la victoria. «Ganar al Sporting y separarlo a unos cuantos puntos además de verte arriba ya es una motivación suficiente. Queremos hacer un buen año, sabemos que esto es muy largo, pero hemos superado dificultades y tenemos que terminar dándolo todo», expresó.

Por último, Carrión expuso su punto de vista sobre el juego del equipo después de dos partidos en los que no ha tenido la posesión de balón. «En el último partido nos lo quitamos de encima, estuvimos desacertados, perdímos muy rápido y no tuvimos capacidad de dar un pase de seguridadEspero encontrar el equilibrio para descansar con balón, desgastar al rival e igualar fuerzas», concluyó el técnico albinegro.

La baja de Insua deja coja la defensa del Sporting

El Sporting de Gijón, tras su victoria del jueves en Lugo, comenzó ayer a preparar el partido de mañana domingo ante el FC Cartagena en el que Abelardo recupera a Christian Rivera, pierde a Insua y tiene las dudas de Cuéllar, Pedro Díaz y Pol Valentin.

Abelardo recupera al centrocampista Christian Rivera tras cumplir un partido de sanción pero pierde por el mismo motivo al central Pablo Insua, que está siendo uno de los pilares defensivos del equipo, por lo que el técnico deberá elegir entre dar la alternativa a Bruno González o mantener a Gragera como central tal como sucedió tras la expulsión de Insua.

Bruno González lleva ya casi un mes entrenando con el equipo pero todavía no ha debutado mientras que Gragera ofreció un gran rendimiento los minutos que disputó como central, una posición que no es nueva para él ya que la ocupó con anterioridad.

La novedad en la convocatoria para recibir al FC Cartagena podría ser Pedro Díaz que se ha perdido las últimas jornadas por problemas físicos aunque, de entrar en la citación, lo más seguro es que no sea para el equipo inicial mientras que Campuzano, Bamba y Nacho Méndez seguirán de baja.

Otra de las dudas en la convocatoria es el lateral Pol Valentín que esta semana está entrenando al mismo ritmo que sus compañeros por lo que también podría regresar a la lista de jugadores elaborada por Abelardo para este encuentro.