El Real Murcia ha sido capaz de apagar el primer ‘fuego’ de la temporada al enlazar dos victorias consecutivas en su estadio por primera vez en este curso. El conjunto grana, con los triunfos ante la UD Logroñés y Alcoyano, ha conseguido regresar a la zona de play off, pese a caer entremedias en Castalia, y buscará asentarse de nuevo este jueves por la tarde en esa posición de la tabla (16.00 horas, Esport3). Con esa intención se enfrentará al Cornellá en el RCD Stadium, estadio del Espanyol, en el que será el segundo de los tres encuentros que debe afrontar en este tramo del calendario.

Las buenas sensaciones transmitidas en el triunfo del pasado domingo son el principal aval de los jugadores de Mario Simón para hacer daño a un Cornellá que no atraviesa por un buen momento al enlazar seis jornadas consecutivas sin ganar. No obstante, no será una tarea nada fácil, ya que Mario Simón no podrá contar con una de sus piezas fundamentales en todo este engranaje. Y es que el centrocampista Julio Gracia no pudo viajar ayer con el resto de sus compañeros debido a un proceso gripal, por lo que Simón deberá recomponer sus planes sin el segundo futbolista que más minutos ha disputado esta temporada en la plantilla.

Así pues, una de las incógnitas será comprobar cuál es la apuesta del entrenador grana en el centro del campo para paliar esta baja ante un Cornellá que suele partir con un esquema con tres centrales. Un triunfo en Barcelona supondría para los murcianistas el poder enlazar dos victorias consecutivas por segunda vez en este curso, algo que ha tenido al alcance en varias ocasiones, pero que se le ha acabado resistiendo. No lo consigue hacer desde el inicio del curso, con sus triunfos en las jornadas 2 y 3 ante el Intercity y la Real Sociedad B, y sería algo que le permitiría confirmar su paso adelante antes de encarar el parón navideño en la competición.

Mario Simón podría paliar la ausencia de Gracia dando entrada a jugadores como Sergio Aguza, quien no es titular desde mediados de octubre, o un Armando Ortiz que nunca ha partido de inicio esta campaña. Sería el cambio de piezas más natural, aunque el entrenador podría barajar otras opciones, alguna más ofensiva. Como la posibilidad de contar con la figura de un mediapunta o el hecho de apostar por dos delanteros una vez que Miku ha entrado por primera vez en la convocatoria tras superar su lesión muscular.

El Osasuna Promesas y el Amorebieta son, hasta ahora, los equipos que han logrado vencer al Cornellá en casa, mientras que la Real Sociedad B, La Nucía y el Castellón han logrado sacar un punto en su visita. El Real Murcia, por su parte, es uno de los mejores equipos a domicilio del grupo, y buscará mantener esta línea después de caer en su última salida frente al Castellón.

El Real Murcia afronta este jueves en Barcelona (16.00 horas, Esport3) el segundo de los tres partidos fijados en el calendario esta semana y el entrenador tiene grana claro que esto condicionará sus planes al tener que medirse también el domingo al Sabadell en Nueva Condomina. «Afrontamos una semana atípica con tres partidos, sí que es verdad que hemos contado con un tiempo amplio para descansar, pero el siguiente se va a juntar demasiado con nuestro tiempo de descanso por la hora de regreso. Eso nos obligará a hacer cambios en el once en estos dos encuentros, bien por el estado físico de los jugadores o bien por el rendimiento, porque lo que buscamos en estos partidos es obtener el máximo rendimiento», explicaba ayer Mario Simón en la previa del encuentro de esta tarde.

«Tenemos que buscar lo mejor para el grupo. Venimos de hacer un buen partido ante el Alcoyano, pero si pensamos que alguien no ha recuperado bien, tenemos que pensar en el siguiente partido en casa del domingo. Se verá que tenemos una gran plantilla y nos generará más competencia interna porque en estos dos partidos se van a abrir las posibilidades de poder jugar a todos los futbolistas», afirmó el técnico grana en esta misma línea.

El Real Murcia se medirá en el RCDE Stadium, estadio del Espanyol, a un Cornellá que acumula seis partidos sin ganar en este tramo del campeonato. «El Cornellá es un equipo muy ordenado, incómodo porque se despliega y llega con mucha gente al área. Creo que es un equipo que nos va a presentar dificultades y que ha ido creciendo con el paso de las semanas. Su forma de jugar, con tres centrales, les otorga mucho control», comentó Simón.

Sobre el buen momento de forma en la Nueva Condomina, al enlazar por primera vez dos victorias consecutivas como local este curso, Simón señaló que «se podía haber dado mucho antes, porque tuvimos partidos en los que fuimos merecedores de algo más. La nota positiva puede ser que realizamos un partido parecido al del día del Numancia, pero generando mucho más. Son partidos parecidos en cuanto a control, pero en los dos últimos hemos sido sólidos y hemos mostrado una buena versión tanto ofensiva como defensiva, y eso nos da tranquilidad para jugar en casa».