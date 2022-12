Un proceso gripal impedirá que Julio Gracia participe este jueves con el Real Murcia en su visita al Cornellá (16.00 horas, Insports TV). El centrocampista, el segundo futbolista que más minutos acumula de la plantilla esta temporada en Primera RFEF, no ha podido viajar con el resto del equipo y Mario Simón deberá paliar su ausencia en el once inicial con una convocatoria en la que ha regresado el delantero Miku tras superar sus molestias.

El conjunto grana afronta el segundo de los tres partidos fijados en el calendario esta semana y el entrenador tiene claro que esto condicionará sus planes al tener que medirse también el domingo al Sabadell en Nueva Condomina. "Afrontamos una semana atípica con tres partidos, sí que es verdad que hemos contado con un tiempo amplio para descansar, pero el siguiente se va a juntar demasiado con nuestro tiempo de descanso por la hora de regreso. Eso nos obligará a hacer cambios en el once en estos dos encuentros, bien por el estado físico de los jugadores o bien por el rendimiento, porque lo que buscamos en estos partidos es obtener el máximo rendimiento", explicaba Mario Simón ante los medios.

"Tenemos que buscar lo mejor para el grupo. Venimos de hacer un buen partido ante el Alcoyano, pero si pensamos que alguien no ha recuperado bien, tenemos que pensar en el siguiente partido en casa del domingo. Se verá que tenemos una gran plantilla y nos generará más competencia interna porque en estos dos partidos se van a abrir las posibilidades de poder jugar a todos los futbolistas", afirmaba el técnico grana en esta misma línea.

Sobre el buen momento de forma en la Nueva Condomina, al enlazar por primera vez dos victorias consecutivas como local este curso, Simón señaló que "se podía haber dado mucho antes, porque tuvimos partidos en los que fuimos merecedores de algo más. La nota positiva puede ser que realizamos un partido parecido al del día del Numancia, pero generando mucho más. Son partidos parecidos en cuanto a control, pero en los dos últimos hemos sido sólidos y hemos mostrado una buena versión tanto ofensiva como defensiva, y eso nos da tranquilidad para jugar en casa".

El Real Murcia se medirá en el RCDE Stadium, estadio del Espanyol, a un Cornellá que acumula seis partidos sin ganar en este tramo del campeonato. "El Cornellá es un equipo muy ordenado, incómodo porque se despliega y llega con mucha gente al área. Creo que es un equipo que nos va a presentar dificultades y que ha ido creciendo con el paso de las semanas. Su forma de jugar, con tres centrales, les otorga mucho control", comentaba Simón.

Sobre la actualidad grana, marcada en los últimos días por el plano institucional pero no hace mucho también con el foco en lo deportivo, Mario Simón volvió a mostrarse cauto. "Las tormentas en este club suceden, y al día siguiente suele salir el sol. Hay cosas que no podemos medir, como esa ansiedad o presión en el futbolista. Hay jugadores que vienen de jugar en Primera Federación aunque no han vivido ambientes como este, que cuando todo va bien suman mucho, pero cuando no es así también resta mucho. El equipo está cada día más cohesionado y, en cuanto a juego, creo que tenemos una línea a seguir que creo que es la que nos tiene que acompañar el resto del año", concluyó el entrenador grana.