El Fútbol Club Cartagena regresa al Cartagonova para enfrentarse al Villarreal B (19.00 LaLiga Smartbank TV) en el duelo correspondiente a la decimonovena jornada del campeonato liguero. Cartageneros y castellonenses se miden para seguir persiguiendo sus objetivos clasificatorios mientras se acerca el ecuador de la temporada, a tan solo tres partidos. Un Cartagena en estado de gracia recibe al filial amarillo con problemas a domicilio. Será la tercera fecha intersemanal desde que comenzó el curso y las rotaciones en los equipos empiezan a tornarse imprescindibles debido a la acumulación de minutos con tres partidos en el espacio de una semana.

Cartagena y Villarreal B llegan al encuentro en momentos muy diferentes. Los albinegros superaron los malos resultados de Lugo -con empate 1 a 1- y Mirandés -con derrota por 2 a 1- gracias a las dos victorias consecutivas frente a Eibar -2 a 1- en casa y Andorra -0 a 1- fuera, ambos decididos en el descuento. Los seis puntos de las últimas dos jornadas han renovado las opciones del Cartagena en la zona alta de la tabla y le han colocado en quinta posición con 31 puntos, a solo tres del liderato antes de recibir la visita de los de Miguel Álvarez. A pesar de los buenos resultados, las sensaciones del equipo no han sido las mejores, sobre todo en el último encuentro, y así lo admitió Luis Carrión en la rueda de prensa previa al encuentro. «Hay días que ganas sin estar bien y otros que no ganas estando muy bien, pero si normalmente estamos como en Andorra, perderemos más partidos de los que ganaremos», expresó.

Por su parte, el conjunto villarrealense encadena dos partidos sin ganar después de haber caído contra el Alavés por 2 a 0 y de haber empatado con el Leganés sin goles y arrastra un problema lejos de su estadio que ha limitado mucho las capacidades del equipo. Los de Castellón solo han ganado un partido fuera de casa, en la primera jornada, y solo ha podido puntuar en otros dos a lo largo de la primera vuelta con dos empates. Las salidas son el talón de Aquiles de un Villarreal B que se erige como un gran competidor, pero que se mantiene en la zona media lastrado por su falta de contundencia fuera. Cumple por ahora el filial amarillo su objetivo clasificatorio manteniendo una distancia de seis puntos con el descenso.

La jornada intersemanal deja un corto espacio de tiempo entre partidos , insuficiente para el óptimo descanso de los futbolistas, y genera la necesidad de introducir rotaciones en los onces titulares. En ese contexto, Carrión afirmó que podría haber cambios a pesar de su reticencia a rotar. «No es que no me guste rotar, es que siempre intento poner el mejor once para ganar el partido. Entiendo que el cansancio muchas veces es relativo, pero en esa elección hay jugadores que están muy bien y que no jugaron el otro día, por lo que deben estar mejor físicamente y pueden entrar en el equipo», desveló el entrenador cartagenerista.

También tuvo tiempo el preparador de analizar a su rival y de adelantar lo que espera del choque. «Espero un partido bonito. Es un filial, pero también es un equipo competitivo. Tienen buenos jugadores en asociación y por dentro, por lo que será un duelo complicado. Es uno de los equipos que más me gusta y no será fácil ganar», reiteró Carrión.

En cuanto a las bajas, los visitantes no podrán contar con el lesionado Iker Goujón y el sancionado Adrián De la Fuente, a los que se suman los convocados por el primer equipo Gianni Cassaro, Diego Collado y Nikita Iosifov mientras que el Cartagena solo tiene la ausencia de Jaime Romero.