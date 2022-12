El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ha ofrecido en la mañana de hoy la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Villarreal B en el Cartagonova. El catalán ha afirmado que espera ante el filial amarillo "un partido bonito" contra "un equipo muy competitivo" a la vez que ha desvelado que es uno de los equipos que más le gustan de la categoría, por lo que "no será fácil ganar".

La victoria en Andorra dejó en Carrión algunas preocupaciones debido a las sensaciones del equipo durante los noventa minutos a pesar de terminar ganando. "Hay días que ganas sin estar bien y otros que no ganas estando muy bien, pero si normalmente estamos como en Andorra perderemos más partidos de los que ganaremos", ha asegurado. El técnico se ha explicado ante los medios asumiendo los errores de su equipo. "El Andorra es el equipo que más somete de la liga, tiene muy bien trabajado lo que hace y es un gran equipo, pero nosotros con balón estuvimos tibios. No quisimos responsabilidad y quisimos terminar las jugadas muy rápido. Eso no nos va a ayudar y hemos hablado para que no suceda", ha admitido.

Luis Carrión ha manifestado en más de una ocasión su reticencia a las rotaciones, pero la tercera jornada intersemanal en lo que llegamos de campeonato le obliga a oxigenar al equipo y el preparador albinegro ha anunciado que puede haber cambios en el once. "No es que no me guste rotar, es que siempre intento poner el mejor once para ganar el partido. Entiendo que el cansancio muchas veces es relativo, pero en esa elección hay jugadores que están muy bien y que no jugaron el otro día, por lo que deben estar mejor físicamente y pueden entrar en el equipo", ha expresado.

Después del triunfo en el último partido, Carrión igualó en número de victorias a Juan Ignacio Martínez como el técnico con más partidos ganados en la historia del FC Cartagena, pero el de Barcelona restó mérito sobre su persona. "Me alegro, pero no me gusta individualizar. Dependo de once tíos que salen al césped, de la directiva para formar una buena plantilla, de los utilleros para que cuiden de mis jugadores, de los preparadores físicos, fisioterapeutas o del entrenador de porteros. He conseguido victorias, pero son victorias globales", ha reiterado.

Por último, Carrión hizo balance de la primera vuelta a tres jornadas para alcanzar el ecuador de la temporada. "La mentalidad del equipo es ganar estemos bien o mal y eso nos ha llevado a perder, pero es la adecuada. Tenemos que mejorar algunas cosas, no ha sido una primera vuelta perfecta y tenemos margen. Quedan tres partidos y el objetivo es conseguir 9 de 9 para continuar en puestos altos", concluyó el entrenador cartagenerista.