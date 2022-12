Victoria muy trabajada de Jimbee Cartagena frente a Noia Portus Apostoli en el Palacio de los Deportes de Cartagena que recupera las buenas sensaciones para el cuadro de Duda tras perder en Valdepeñas. Una primera parte sin goles dio paso a una segunda en la que Amin abrió el marcador a los diez minutos con su primer tanto en Primera División. Juanan amplió la ventaja dos minutos después, una ventaja que fue insalvable para Noia a pesar de las intentonas finales que terminaron con el 2 a 1. Con los tres puntos recupera Jimbee la segunda posición, perdida momentáneamente tras la victoria de Palma Futsal, y sigue a tres puntos del Barça en la cima de la clasificación.

Aunque fue Noia el que abrió las hostilidades con un disparo de Edu Jabá en el primer minuto, el Jimbee se hizo con el control absoluto del partido y comenzó a desplegar su poderío ofensivo para atosigar al cuadro visitante. A los tres minutos tuvo el conjunto melonero dos ocasiones, una por cada banda, en las que Waltinho llevó el peligro sin éxito y Mellado intentó una tercera con un tiro fuerte que se marchó fuera. Respondió el conjunto de Marlon con dos tímidos acercamientos que paró Chemi, pero a partir del quinto minuto el partido fue un monólogo melonero.

Amin casi abre el marcador después de una dejada de tacón de Mellado en el área y Henrique se convirtió en un muro infranqueable durante el resto de la primera mitad para detener los tiros de Waltinho, Juanan en dos ocasiones, Motta, Jesús y Meira. Solo Bruno Gomes fue capaz de detener la sangría de su equipo con una llegada y un disparo que se marchó fuera, pero que sirvió para cambiar ligeramente las malas sensaciones de su equipo ante el absoluto asedio melonero.

Antes del descanso, Waltinho disparó rozando el palo y en la siguiente jugada la envió arriba para continuar con su buen partido a pesar de no encontrar el premio del gol. Para mayor desgracia del pivot brasileño, un golpe en la nariz tras un forcejeo con Marcelo le dejó sangrando en el área contraria sin obtener la falta por parte de los colegiados y el ritmo en el tramo final del encuentro decayó tras lo sucedido.

Se marcharon los jugadores a vestuarios y en la reanudación continuó el dominio local, no obstante, Noia fue capaz de arrebatar el balón por momentos a los de Duda poniendo en riesgo el empate a cero. Motta disparó contra la madera en la primera ocasión que tuvo el cuadro rojiblanco, pero fue la única en muchos minutos en los que Noia se sacudió el dominio local por medio de Bruno Gomes y Edu Jabá. Chemi intentó una jugada en solitario saliendo desde atrás y disparando con mucha fuerza para obligar la intervención de Henrique antes de tener que salvar a su equipo con una buena parada a tiro de Bruno Gomes en el mano a mano.

No estaba teniendo Jimbee las mejores sensaciones cuando llegó el gol que le puso en ventaja: Meira en izquierda encontró solo a Waltinho en la banda contraria y le puso un balón raso para el remate franco que sacó Henrique con el pie con la fortuna para Jimbee de que el balón cayó a Amin, en boca de gol. El francés convirtió su primer tanto en Primera División empujando la pelota muerta en el área para poner el 1 a 0 en el marcador. Tan solo transcurrieron dos minutos más cuando Juanan duplicó la ventaja con su cuarto gol de la temporada: recibió en la frontal, se giró de espaldas a portería y disparó cruzado para sorprender a Henrique con el 2 a 0.

Con el segundo bajó un punto de intensidad el cuadro melonero y Noia se acercó a la portería de Chemi, que tuvo que parar varios tiros lejanos y cercanos para frustrar las opciones de los gallegos. Usó Marlon Velasco el portero jugador a cuatro minutos del final y Waltinho casi logra hacer el tercero desde su campo sin suerte y dos minutos después falló una gran ocasión en el segundo palo al no conectar bien un remate fácil. No cerró del todo el partido Jimbee y Chemi tuvo que emplearse a fondo en unos minutos finales de asedio visitante que incluso terminaron con el 2 a 1 de Edu Jabá desde muy lejos, pero no tuvo tiempo el cuadro callego de darle la vuelta al marcador.

Finalmente Jimbee Cartagena se lleva la victoria ante Noia en un disputado partido que se decidió por la convicción melonera. Vuelve a la senda de la victoria el cuadro de Duda tras perder contra Valdepeñas y recupera el segundo puesto perdido momentáneamente en favor de Palma Futsal manteniéndose a tres unidades del Barça, en primera posición.