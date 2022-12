El Jimbee Cartagena vuelve al Palacio de los Deportes para verse las caras con el Noia Portus Apostoli (18.30, LaLigaSportsTV) en el partido correspondiente a la decimosegunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Después de caer con dureza en Valdepeñas, los meloneros quieren volver a la senda de la victoria con el apoyo de su afición con la incertidumbre de las lesiones sobre la plantilla. Enfrente tendrá al recién ascendido Noia, que ya ha demostrado su fortaleza en un respetable inicio de temporada. El conjunto de Duda busca tres puntos que le mantengan en la parte alta de la clasificación a rebufo del Barça justo antes de visitar la ciudad condal para el enfrentamiento directo.

Cortó Valdepeñas la imponente racha del Jimbee Cartagena de cinco partidos ganados consecutivamente con un triunfo sin paliativos en el Virgen de la Cabeza. Viajó el cuadro rojiblanco a Ciudad Real con la plantilla tocada y la batalla agravó la situación. A la baja de Lucao se sumó la lesión de Bebe en los primeros minutos del partido y Javi Mínguez también terminó retirándose con problemas. La jornada intersemanal no deja demasiado tiempo para la recuperación de piezas importantes y Duda tendrá que hacer encaje de bolillos para conformar su equipo.

Aún con la complicada situación encima, Duda fue optimista en la previa y mencionó que «Lucao puede estar para el sábado», que lo de Javi llevará «poco tiempo» y que «Motta jugará aunque sea con molestias». El entrenador hispano brasileño también desveló que Rocha y Chemi vuelven con el equipo, «aunque sea un poco precipitado» en el caso del ala.

Además de los golpes físicos, Jimbee se trajo de Castilla La-Mancha un golpe moral, ya que volvió a alejarse a tres puntos del líder -con un partido más- una semana después de alcanzar el coliderato. Es por ello que el triunfo en el Palacio se antoja imprescindible para no terminar de descolgarse de la pelea. No será fácil empresa, ya que los de Marlon Velasco ya han protagonizado varias sorpresas esta temporada empatando con ElPozo o ganando a Valdepeñas. No llega con la mejor racha el cuadro gallego después de lograr solo dos puntos en los últimos cinco partidos, pero se mantiene en la zona media a solo un punto del descenso.

Duda trasladó su opinión del rival asegurando que «es un equipo con muchas variantes en ataque, con dos pívots dominantes, mientras que en defensa son agresivos», apuntó sobre Noia. El encuentro de esta tarde puede volver a acercar al Jimbee a su rival por el primer puesto, el Barça, que disputará al mismo tiempo su partido frente a Xota mientras se mantiene a tres puntos de distancia.