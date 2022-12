Christian Medina Murphy (Kingston, Inglaterra, 26 de agosto de 1998) nació en Inglaterra, se crió en Jerez y desde hace unos años reside en Murcia, una ciudad donde se siente como en casa. Ha participado en dos Campeonatos del Mundo con la selección inglesa, un país donde es el número uno del ránking. Imparte clases en la escuela de Padel Nuestro para ganarse un poco la vida, aunque cada día los compromisos profesionales son mayores.

¿Cómo comenzaste con el deporte?

Mi familia ha hecho deporte toda su vida y desde muy pequeñito empecé con el atletismo. Después me metí en el fútbol, pero he competido en tenis, atletismo y triatlón hasta los 16 años.

¿Y en qué momento entró el pádel en tu vida?

A los 15 años. Había unas pistas de pádel en la urbanización donde vivía en Cádiz y empecé a jugar con los amigos. Como estaba bien físicamente y la raqueta la manejaba un poco por el tenis, mejoré muy rápido y a los 16 empecé a entrenar fuerte. A los 18 debuté en el World Padel Tour y ya dejé el resto de deportes porque era inviable compaginarlos todos. Entonces fue cuando me dieron la oportunidad de venir a la UCAM con una beca deportiva para estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

¿En qué nivel estás actualmente en el pádel?

Ahora mismo el pádel está con el futuro un poco en el aire porque hay dos circuitos, pero yo he competido en ambos y mi ránking en el World Padel Tour ha sido el 124.

Pero compites como inglés.

Yo siempre he tenido pasaporte inglés y aunque me sienta mitad español, siempre he tenido la familia. He sido internacional con Inglaterra y he competido en el Mundial dos veces.

¿Cómo está en Inglaterra el nivel del pádel?

Muy flojo. Está empezando a crecer ahora. Se integró con la Federación de Tenis hace un par de años y ahora sí que hay inversiones para infraestructuras y pistas, pero no tiene nada que ver con España, porque allí vas por la calle y la gente realmente aún no sabe qué es el pádel, pero poco a poco está creciendo.

Pero ya empiezan a crearse muchos clubes.

Sí, pero ahora mismo hay solo unas 300 fichas en todo el país y están casi todas en Londres. Allí están empezando y de aquí a dos años habrá bastante volumen de amateurs entrenando.

Entonces no habrán podido hacer buenos resultados en los mundiales.

Eso es. Cuando compites por países son tres partidos, como una Copa Davis, y tienes ganar un mínimo de dos encuentros para vencer. Vamos poquito a poquito pero es muy complicado.

¿Cuándo te llamaron para ser internacional por Inglaterra?

Lo busqué yo porque tenía el pasaporte inglés y en un Campeonato de España sub-18 me pidieron el DNI y me comunicaron que al tener la nacionalidad inglesa no podía competir. Entonces llamé al presidente de la Federación Inglesa, me dijo que estaban empezando y me uní a ellos.

¿Y para ganarse la vida estás dando clases?

Sí, estoy dando clases en Padel Nuestro, en la escuela de Ana. Doy solo dos horas a la semana porque es difícil compaginarlo con las competiciones y los viajes. Estoy trabajando para pagarme los gastos de los torneos porque aunque tengo patrocinadores, no me da para tanto.

¿Aún no puedes vivir de competir?

De momento no. Sí que es verdad que como está creciendo el pádel en Inglaterra, me están saliendo patrocinadores y si Dios quiere, sí que podré estar trabajando no por necesidad. Me gusta mucho darle clase a los niños y voy a verles en los torneos.

Debe llamar la atención un inglés con acento andaluz.

Sí que llama la atención y tampoco es que hable muy bien inglés. Cuando me escuchan dicen que no soy de allí, que soy español. Yo nací allí, pero realmente he vivido en Cádiz. Mi madre es la única inglesa de la familia, pero me crie en Jerez con la familia de mi padre.

¿Con quién estás jugando?

Hasta el Mundial estuve jugando con un chico portugués y ahora estoy con uno de Albacete, Alberto García, y estoy muy contento. Estamos entrenando en Alicante, en la Academia de Jordi Muñoz, que es una pasada, preparando ya la próxima temporada.

¿Piensas que te podrás dedicar profesionalmente al pádel?

Al ser el número inglés y al estar creciendo este deporte allí, se me presentan más oportunidades. En España hay mucha más competencia y conseguir patrocinadores es complicado. En Inglaterra hay un mercado de influencia que viene a mí porque soy el representante del país en el circuito.

¿El sitio ideal para progresar es España?

España es el sitio ideal porque es donde hay más jugadores, entrenadores e instalaciones. Pero como ahora el circuito se está haciendo internacional, ya competimos por todo el mundo.

¿El pádel ha alcanzado ya una expansión importante?

En algunos países sí y está progresando en otros muchos, pero le queda. Cuando buscas la globalización de un deporte, necesitas muchos países implicados. Estamos muy lejos del tenis, pero sí es verdad que está creciendo muy rápido porque es un deporte que engancha mucho, puede jugar todo el mundo y hay mucho volumen de gente que está permitiendo que se avance.

¿Y el nivel en Murcia?

En Murcia hay muy buen nivel, hay volumen de gente, pistas, monitores, entrenadores y jugadores. No me puedo quejar de estar aquí porque me encuentro muy bien.

Los jugadores se tenían que ir ante a Madrid para entrenar con gente de nivel.

La filosofía de Madrid ha estado vigente hasta hace poco, pero ya salen jugadores por todos lados. En Alicante hay un grupo muy bueno y en Murcia están Víctor Ruiz y Javi García, que están en los cuadros finales de los torneos. Después están Pedro Vera y José María Mouliaá, que por desgracia se lesionó en Menorca y está en fase recuperación.

¿Las lesiones te han respetado?

De momento sí. Siempre estoy con pequeñas molestias porque jugamos al límite, pero estoy sano.

¿Te costó cambiar Jerez por Murcia?

La gente me decía que iba a ser un cambio grande, que Murcia estaba muy lejos, pero estoy encantado. La filosofía de vida es muy parecida a Andalucía y creo que Murcia es una ciudad ideal porque no es tan grande como Valencia, Madrid o Barcelona, pero no es tan pueblo como Jerez. Es una ciudad perfecta.

¿Y te gusta dar clases a niños o es solo por supervivencia?

Yo llevaba unos años en el pádel y no tenía ninguna remuneración. Me tuve que poner a trabajar a los 18 años, pero cada vez lo necesito menos porque estoy consiguiendo más beneficios profesionalmente. Me gusta, lo puedo compaginar y lo paso muy bien con los chicos. Seguiré mucho tiempo en la escuela.

¿Estudiaste CAFD por sus aficiones deportivas?

Siempre he estado vinculado al deporte y estudiando CAFD podía entrar más en profundidad científicamente. Siempre es bueno tener una carrera que te avale un poco porque puedo ser profesor o ejercer en un gimnasio. Cuando se acabe la carrera deportiva estaré respaldado. Dudé un poco porque soy muy de números y estuve entre ADE, Matemáticas y CAFD. Pero al final me decanté por el deporte.

¿Por qué te viniste a Murcia?

Porque me ofrecieron la beca en la UCAM, que se porta muy bien con los deportistas, y era una buena oportunidad.

El problema es que meterse en un cuadro final de un torneo del circuito mundial es muy complicado.

Mucho porque hay gran nivel, pero el año que viene, si no me equivoco, los cuadros finales van a ser de 64 jugadores y vamos a tener más cerca la opción de meternos en cuadro, que nos dará más visibilidad.

¿La pelea entre los dos circuitos les está beneficiando?

Yo creo que todo lo que sea competencia ayuda a que se mejoren las condiciones de los jugadores. Ahora estamos en el punto donde veremos si nos beneficia. Se ha creado la asociación de jugadores y estamos todos luchando juntos porque antes era monopolio del World Padel Tour. Pero hasta que no se resuelva no lo sabremos.

¿Son autónomos?

Sí, somos autónomos, que es algo complicado en este país. Tenemos muchos gastos y para poder tener unos beneficios, tienes que generar mucho y conseguir buenos resultados.

¿Juegas al pádel porque no se te daba bien el tenis?

Antes se decía mucho, que la gente a la que no se le daba bien el tenis, se pasaba al pádel. Pero ahora no es así porque los chavales empiezan a los cuatro o cinco años, les gusta el pádel y no miran al tenis.

¿Cada día hay más cantera?

En España es increíble. Todos los que están llegando ahora son jugadores de pádel desde sus inicios. Donde hay competencia, dinero y un deporte desarrollado, al final hay gente que se dedica a ello. Ahora ya son jugadores de pádel, no reciclados.

También es un deporte muy social.

En el tenis el ambiente es un poco más solitario, pero el pádel es más social a nivel amateur. Por eso también está triunfando mucho, porque es muy social y a nivel aficionado es una pasada. A nivel profesional cambia todo.

Pero llegar a la cima es muy duro.

Muy duro. De hecho, los mejores jugadores del ránking ya están ganando mucho dinero y generando contratos de uno o dos millones al año. Hay que ser muy profesional, cuidarte mucho e ir al límite en todo. Fíjate que de los cien primeros del ránking mundial, unos setenta son españoles pese a que Argentina ganó el último Mundial por equipos.

¿Ha crecido el número de practicantes en España?

El pádel va para arriba. Con la pandemia la gente empezó a seguir este deporte por las redes y tanto en España como en el resto del mundo ha experimentado un gran crecimiento.

¿Y también de público?

La afluencia de público está creciendo, sobre todo, en el extranjero porque en España los estadios se llenan desde hace tiempo. Se está notando muchísimo. Jugamos en Italia, donde está empezando el pádel, y nos encontramos con estadios con tres mil personas. En el Mundial de Dubai pusieron las pistas en un estadio de tenis y se llenó. Hemos jugado en Qatar, el Foro Itálico y Roland Garros.

¿Los patrocinadores ingleses que tienes no te han pedido que te vayas allí a vivir?

No, lo que me piden es imagen allí, jugar algún torneo allí y alguna exhibición, pero realmente donde vives es en un avión porque te tiras el tiempo viajando. En Murcia habré pasado en los dos últimos meses diez días. Lo que me piden es que dé un poco la cara allí, pero quieren que estemos aquí porque es mejor para entrenar.

¿No te has traído ya a algún jugador inglés a España?

Estamos en ello. Se acaba de venir un amigo mío de la selección, que se ha pillado un piso en Alicante y al final es lo que tienen que hacer, venirse aquí y entrenar con los mejores. Además, la gente no pone muchas trabas para venirse aquí porque se vive muy bien y el clima es bueno.