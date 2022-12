El Mar Menor no consigue dar con la tecla. Los sanjaviereños no ganan un partido en liga desde el 16 de octubre ante el Recreativo Granada. Seis encuentros después, los de Pedro Alburquerque solo han sumado cuatro puntos de 16 posibles. Aun así, el combinado chinela se mantiene en puestos de playoff tras lograr un punto in extremis ante el Vélez (2-2). Dani Aquino rescató en dos ocasiones a los suyos. ‘El Torito’ igualó al borde del descanso el primer gol local de Montejo y emergió en el último minuto del encuentro para empatar el encuentro tras el tanto de Jorge Barba en el 69.

Pedro Alburquerque volvió a innovar en su once apostando por una defensa de tres centrales con Morros y Bertomeu de titulares. El Marme buscó llevar la iniciativa en el primer tiempo, pero Montejo puso el primero en el tanteador. Aquino igualó la contienda rematando un centro de cabeza antes del tiempo de asueto. El segundo tiempo estuvo marcado por la expulsión de Yelco Ramos en el minuto 55 lo que propició el debut bajo palos esta temporada en liga de Rodri Gea. A pesar de la inferioridad, el Mar Menor buscó la machada y generar peligro con insistencia. Fue Jorge Barba, quien apenas llevaba tres minutos en el partido, el que adelantó al Vélez de nuevo cazando un balón muerto y batiendo al cancerbero visitante. Los chinelas dieron un paso adelante, y en los últimos compases, de nuevo Dani Aquino anotó para lograr un punto aprovechando una mala salida del meta local. Con este resultado, el Mar Menor se mantiene cuarto con 22 puntos antes de recibir el próximo domingo en el Pitín a un Juventud de Torremolinos que está en zona de descenso.