El UCAM Murcia quiere volver a la senda de la victoria. No han sido unas últimas semanas fáciles para los universitarios, que han visto como un posible despegue tras una buena racha de resultados, se ha visto truncado con las dos derrotas acumuladas en los últimos tres partidos.

La derrota de la jornada pasada contra el Antequera, líder del grupo, fue dolorosa por los cinco goles encajados y porque dio la sensación de que sin ser peor en cuanto a juego, su rival superó sus líneas con mucha facilidad. Fue una derrota que dolió mucho a la plantilla, tal y como reconoció Jorge Romero en la previa del encuentro, aunque admitió también que «ha sido una buena semana de trabajo» y que tienen que estar más precisos durante el partido.

Vuelve el UCAM Murcia al BeSoccer La Condomina, donde todavía sigue invicto con tres victorias y tres empates en los seis partidos que ha disputado, para enfrentarse al Polideportivo El Ejido (12.00, Web Directo) en un encuentro clave para no descolgarse del play off más todavía. Con una primera plaza ya muy lejana, con 13 puntos de diferencia respecto al Antequera, el UCAM mira a los puestos de play off, que antes del comienzo de la jornada los tenía a tres puntos de distancia. A su favor tendrá jugar en casa, ya que es el tercer mejor local de todo el grupo y donde despliega su mejor versión.

El Polideportivo El Ejido llega con una dinámica similar a la universitaria, con tres partidos ganados en los últimos cinco encuentros. Sin embargo, esa mejoría todavía no les ha servido para salir de la posición de play out.

Tendrá que mejorar mucho el UCAM en defensa para poder llevarse el partido. No es que El Ejido sea el equipo más ofensivo del grupo (9 goles en 12 partidos), pero la sensación que tienen los universitarios en los últimos encuentros es de una fragilidad atrás tremenda.

Está por ver si Jorge Romero se decanta por volver a dejar a Fran Lara en el centro de la zaga, aunque es cierto que el cordobés funcionó a la perfección de centrocampista, metiendo dos de los tres goles en Antequera. Pero lo más probable es que el técnico opte por agitar el banquillo, sobre todo en la línea de atrás, para intentar buscar otras alternativas en tareas defensivas.