El Fútbol Club Cartagena viajó este sábado hasta el país vecino de Andorra para verse las caras este domingo por la tarde con el FC Andorra (14.00, LaLiga Smartbank TV) en el partido correspondiente a la decimoctava jornada de Segunda División. Después de la mala racha fuera de casa que se cortó con una épica victoria frente al Eibar en el Cartagonova, el conjunto albinegro vuelve a salir de su estadio con el objetivo de conseguir tres puntos vitales y continuar en la zona de promoción. El de Andorra es el penúltimo viaje del equipo antes de finalizar la primera vuelta y tiene como tarea el cuadro de Luis Carrión mejorar sus sensaciones como visitante después de los últimos partidos en Lugo y Miranda de Ebro, que no dejaron nada contento al entrenador. En medio del frío de Los Pirineos se juega el Cartagena sus aspiraciones de play off ante otro sorprendente candidato que no le pondrá las cosas nada fáciles a tenor de lo visto en su estadio.

El Estadio Nacional de Andorra será testigo de una inesperada lucha por los puestos de promoción de ascenso entre albinegros y tricolores. El Cartagena se ha erigido como una de las revelaciones de la categoría con un juego vistoso y efectivo que ha puesto contra las cuerdas a los mejores equipos de Segunda y que ha cosechado una importante cantidad de puntos, permitiéndole mantener por ahora la quinta posición. Mientras tanto, el recién ascendido Andorra marcha sexto en la clasificación después de haber firmado una consistente primera parte de campeonato en la que ha imitado casi a espejo los números del conjunto de Luis Carrión. Ambos equipos han firmado las mismas victorias, un total de ocho, y solo están separados por un empate, el que tiene en su haber el Cartagena -4- sumando uno más que el Andorra -3-. Un único punto distancia a las escuadras de Carrión y de Eder Sarabia que solo se mantendrá en caso de empate. El equipo que logre vencer en la tarde de hoy se llevará el gato al agua y podrá adelantar un puesto dependiendo del resultado del Levante, en cuarta posición por delante de ambos empatado a puntos con el Cartagena. Más lejos se encuentran el Burgos y Las Palmas, con 31 puntos, a los que no pueden superar independientemente del resultado de sus partidos. Lo tendrá muy complicado el FC Cartagena en el microestado pirenaico dada la fortaleza de los de Sarabia en su estadio. En Andorra La Vieja tan solo han sido capaces de vencer el Burgos, el Alavés y el Racing, ambos con idéntico marcador de 0 a 1. Esta circunstancia habla, no solo de la dificultad de sacar los tres puntos del Estadio Nacional, sino también de la complejidad de marcar en territorio andorrano: solo ha recibido cuatro goles el equipo de Los Pirineos en su estadio por los trece que ha anotado. Con la intención de cambiar esa favorable estadística se planta el FC Cartagena en Andorra con sus dos delanteros en racha: Armando Sadiku anotó de penalti su séptimo gol de la temporada en el último partido y Alfredo Ortuño le siguió los pasos para marcar su sexto tanto del curso dando la victoria a su equipo. Juntos, el yeclano y el albanés son la pareja de delanteros más goleadora de LaLiga Smartbank y se erigen como las principales amenazas del cuadro albinegro en el norte de España. No anda lejos la artillería del Andorra, ya que su delantero Sinan Bakis iguala los siete tantos de Sadiku y se coloca entre los mejores goleadores de la categoría. Acompañado en el ataque andorrano, Bakis cuenta con Carlos Martínez con 4 goles, Germán Valera con 2 y Mustapha Bundu con otros 2. En cuanto a las bajas, el Cartagena y Luis Carrión tienen por fin una tregua, ya que solo Jaime Romero ocupa la enfermería por una lesión muscular que no ha trascendido. Ya parecen historia las lesiones de Isak Jansson o David Ferreiro, mientras que Franchu Feuillassier regresa con el equipo después de no poder jugar ante el Eibar, el club que mantiene sus derechos federativos, por culpa de la ‘cláusula del miedo’. Por su parte, Eder Sarabia sí tendrá alguna complicación para alinear a su equipo, ya que Hector Hevel se ausenta por sanción de cinco amarillas a la vez que Mustapha Bundu, Álex Petxarroman y Dani Morer son duda al haber realizado durante la semana trabajo de recuperación de sus lesiones y molestias.