Apaciguada la crisis institucional abierta tras la ruptura entre Agustín Ramos y Felipe Moreno, las miradas se centran ahora en el terreno de juego, donde la calma no es absoluta. Aunque la victoria de hace dos jornadas ante la UD Logroñés daba algo de paz a Mario Simón, la derrota de la pasada semana ante el Castellón hace que los nervios vuelvan a estar a flor de piel, de ahí la necesidad de ganar esta tarde si los granas no quieren enfadar a sus aficionados y despertar a los fantasmas siempre instalados en los rincones del palco.

Acabó noviembre el Real Murcia visitando al líder, un Castellón que solo se impuso en los minutos finales, y empezarán los murcianistas diciembre recibiendo a un Alcoyano instalado también en la parte alta, pero que ha perdido gas en las últimas semanas. De hecho, los de Vicente Parras respiraron el pasado sábado al imponerse al Calahorra y romper una racha de seis jornadas sin ganar -dos empates y cuatro derrotas-.

Tendrá así el Real Murcia otra prueba de fuego y ya tiene prácticamente agotadas todas las vidas extras, de ahí que esté prohibido fallar en Nueva Condomina, donde esta campaña solo han ganado dos partidos, el último de hace dos jornadas ante la UD Logroñés. Fue Loren Burón el protagonista de aquel encuentro, marcando el gol de la victoria, y el futbolista de Puente Genil podría seguir en el once titular de los murcianistas.

Un equipo inicial donde no se esperan demasiados cambios, aunque con Mario Simón nunca se sabe. Con Miguel Serna ya establecido en la portería, tampoco se esperan novedades en una defensa donde los suplentes no han sabido apretar a los titulares, y eso que estos últimos no acaban de dar la fiabilidad deseada. Ya lo demostraron una vez más en Castalia. Otra vez una acción de córner condenaba a los murcianistas.

Es por ello que muchas miradas estarán pendientes de cualquier movimiento de Alberto López, Alberto González, Piña y Arnau Solá, que no acaban de atar a sus marcas cada vez que hay una acción a balón parado en contra de los granas.

En los últimos partidos también se han consolidado en el once Julio Gracia, Ganet y Galindo, por lo que lo normal es que hoy también estén en el once titular. La duda es si regresará Pedro León al once. El muleño, aquejado cuatro semanas de unas molestias musculares, ya jugó unos minutos ante el Castellón, por lo que frente al Alcoyano podrá regresar de inicio. Loren Burón estaría en la otra banda y Andrés Carrasco en el área dado que Miku, lesionado, apenas ha entrenado con el grupo y es difícil que pueda jugar.

Con 19 puntos, el Real Murcia es séptimo. Están los granas a dos puntos del play off, pero no se pueden despistar los de Mario Simón dada la igualdad del grupo. Y es que el descenso está a solo cuatro puntos.

El Alcoyano, por su parte, es sexto con 21 puntos. Los de Vicente Parras destacan sobre todo por su fortaleza defensiva. Solo han encajado 9 goles en lo que va de liga. Los de Alcoy son los que menos encajan junto al líder Castellón. Para este partido, los alicantinos tienen las bajas de Imanol, Carbonell y Paúl González, mientras que recuperan a los sancionados Primi y Rubio.

Vicente Parras, técnico del Alcoyano, indicaba este viernes en rueda de prensa que «huele a partido grande. Estas últimas semanas nos hemos recuperado, pero debemos de continuar. Será un partido muy bonito. Para nosotros es el más importante, no miramos más allá».