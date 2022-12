El Real Murcia afronta una semana clave para el campeonato liguero. Los de Mario Simón empiezan este domingo un carrusel de tres partidos en los próximos siete días que obligará a exprimir al máximo a todos los futbolistas de la plantilla. Vuelven los granas a Nueva Condomina después de la última derrota en Castellón, pero «con ganas de repetir sensaciones» después de la última victoria en casa ante la UD Logroñés. «Tenemos la ilusión de conseguir otra victoria en casa y de repetir sensaciones. Venimos de un partido en el que el equipo hizo muchas cosas bien, pero que no consiguió sumar. El equipo ha hecho una gran semana de trabajo que espero se vea reflejada con nuestra gente», explicaba Mario Simón.

Sabedor de la dificultad de esta categoría, en la que cada jornada que pasa está todo más ajustado, reconoce Simón que «cada victoria es un paso de gigante a nivel de clasificación y a nivel de sensaciones». «Se está demostrando lo difícil que es ganar en esta categoría tan igualada y por lo tanto, conseguir una segunda victoria en casa nos reforzaría mucho. Nos viene un rival muy difícil, con experiencia en la categoría. Tenemos que estar preparados para un partido largo y duro», afirmaba.

Es cierto que el Real Murcia viene de una victoria en Nueva Condomina, la última ante la UD Logroñés. Sin embargo, hasta esa victoria, los números no habían sido buenos, una situación que podría causar el nerviosismo en la grada, aunque fue tajante Simón al respecto. «Si cada vez que tenemos un partido en casa nos van a venir los fantasmas de la derrota de Osasuna vamos mal. Hay que tener optimismo, creo que estamos haciendo muchas cosas bien. Tenemos que dar nuestra mejor versión para poder ganar al Alcoyano, que repito, es un gran equipo», sentenciaba.

El Real Murcia afrontará esta semana tres partidos que serán muy importantes para cerrar con buen pie la primera vuelta. Le esperan Alcoyano este domingo, Cornellà el próximo jueves y Sabadell el domingo 11 de diciembre. «Es una semana importante, con tres partidos difíciles. Ahí tenemos que demostrar que somos una gran plantilla, habrá oportunidades para muchos jugadores. Creo que todos van a ser importantes en esta liga, pero sobre todo en esta semana con tres partidos», explicaba.

A pesar de la última derrota, no está preocupado Simón porque ve a sus jugadores bien en el día a día. «Nos falta decidir mejor en los últimos metros por tranquilidad o experiencia. Estaría preocupado si no llegáramos, pero no es el caso. Nos falta el puntito de acabar las cosas que estamos haciendo bien. Me gustaría que los delanteros tuvieran ocasiones más claras de gol, estamos trabajando en ello. Aún así, somos un equipo que ha hecho un buen número de goles y que deja la portería a cero en varias ocasiones».

Sobre los últimos episodios en el apartado institucional, Simón no cree que eso afecte a la plantilla. «La plantilla está un poco ajena a todo eso. Es cierto que dentro de todo lo que pasó el club está estable. La plantilla del Real Murcia solo piensa en fútbol y eso es algo muy importante. Nos han transmitido tranquilidad y confianza en todo lo que está pasando».

Para el partido ante el Alcoyano, el Real Murcia recupera a Pedro León, que «ha hecho una semana de entrenamiento normal», pero por otra parte, todavía sigue Miku entre algodones. «Está en esa fase de reincorporarse con los compañeros. Vamos a ver si el entreno que queda lo puede hacer con normalidad, pero está con buenas sensaciones», finalizaba.