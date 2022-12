El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Carrión, ha comparecido en sala de prensa tras el entrenamiento del equipo de esta mañana para expresar su sentir de cara al encuentro del próximo domingo en Andorra. El de Barcelona ha asegurado que el triunfo 'in extremis' frente al Eibar en la última jornada ha subido el ánimo del grupo y le da fuerzas para afronar lo que viene. "Ha sido una buena semana de entrenamientos. No debería cambiar mucho, pero cuando ganas de esa manera y contra el rival que fue refuerzas el ánimo y las ganas de que llegue el partido del domingo", ha afirmado.

"El Andorra es uno de los equipos que más me gusta ver", ha expresado el catalán antes de hacer un análisis completo de las virtudes del conjunto de Eder Sarabia demostrando su gran estudio del rival. "Es un muy buen rival que lleva tiempo con su modelo de juego. Ha ido evolucionando durante la temporada y añadiendo facetas a ese modelo de juego. Al principio empezaron siendo poco verticales y ahora han mejorado, están haciendo bien las cosas, tienen un buen entrenador y van a muerte con la idea que traslada su técnico", ha asegurado. De igual forma, Carrión ha desvelado haber cogido alguna idea del estilo de juego del cuadro pirenaico en años anteriores. "He visto muchos partidos suyos y también había visto de Segunda B para aprender cosas de salida de balón que hacían y me gustaban mucho", ha manifestado. "Hemos trabajado mucho la presión", ha añadido en consecuencia.

La preferencia por la posesión de balón del Andorra pondrá las cosas difíciles al Cartagena, con la misma intención, pero Carrión tiene clara su idea. "Todos los partidos han tenido más posesión que el rival. Además, en los últimos encuentros han evolucionado en transiciones y verticalidad. Vamos a intentar que pase lo que nosotros queremos. Intentaremos atraerlos para encontrar espacios con el riesgo que eso conlleva y no vamos a cambiar nuestra forma de pensar", ha aseverado.

En cuanto a los suyos, el preparador albinegro ha vuelto a poner en valor el rendimiento de sus delanteros, que han colocado al equipo como el más goleador de Segunda, aunque ha recordado el trabajo de todos los demás. "El rendimiento de Ortuño y Sadiku es una parte importante porque si llegas arriba y no consigues anotar no sirve de nada. Somos un equipo que llega bastante y tenemos dos buenos delanteros que hacen que el trabajo de los demás termine en gol y que se note más ese estilo ofensivo, pero hay mucha gente por detrás que está muy bien como Jairo, Borja o Isak", ha expresado. "Nadie acaba haciendo una buena temporada con once jugadores", ha zanjado.

Por último, el técnico ha repasado el estado de forma de su plantilla confirmando la única baja de Jaime Romero y la plena disposición de todos los demás.