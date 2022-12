El próximo domingo (14.00) se enfrenta el Fútbol Club Cartagena a un Andorra que está sorprendiendo con su fútbol a todo el panorama de Segunda División. En su temporada de debut en LaLiga Smartbank, los de Eder Sarabia ya se han colado en dos ocasiones entre los seis primeros, una gesta nada fácil a tenor de los grandes equipos que luchan por el mismo objetivo. Su victoria en Ibiza en la última jornada les devolvió a los puestos de promoción siguiendo de cerca los pasos del Cartagena justo antes de su enfrentamiento directo. En el Estadio Nacional de Andorra se medirán dos aspirantes al play off para discernir quien sigue en la pelea y quien se descuelga del tren de cabeza.

El del Andorra es un caso excepcional y no exento de polémica. En solo cuatro años, el conjunto tricolor ha pasado de categorías regionales a Segunda en un ascenso meteórico por las divisiones del fútbol español. En 2018, el equipo militaba en el grupo 2 de la Primera Catalana y en 2019 ascendió dos categorías al mismo tiempo tras ganarse en el campo un sitio en Tercera y comprando después la plaza del extinto Reus en Segunda B. Todo ello contó con el apoyo del exfutbolista del FC Cartagena Gerard Piqué, que inyectó, según El Confidencial, 3,5 millones de euros en el club después de lograr los acuerdos con la RFEF para comercializar la Supercopa de España en Arabia Saudi.

Al margen de polémicas extradeportivas, lo cierto es que el Andorra está teniendo una gran campaña en lo futbolístico y, curiosamente, el equipo entrenado por Eder Sarabia tiene muchos aspectos en común con el Cartagena de Luis Carrión. No será difícil para los entrenadores descubrir las amenazas del contrario en su estudio semanal, pues las dos escuadras guardan similitudes importantes.

La primera de ellas está en su estilo de juego y es que mientras el Andorra es el equipo con mejores datos de posesión de balón de toda LaLiga Smartbank, el Cartagena no se queda atrás. Los de Eder Sarabia mantienen una espectacular media del 66 por ciento de posesión de pelota por partido superando a los otros 21 equipos de Segunda. Por su parte, el Cartagena desciende ese dato hasta el 55, 4 por ciento, lo que le coloca como el tercer mejor poseedor de balón de la categoría.

Su preferencia por mantener la posesión ha llevado a los dos conjuntos a firmar números goleadores similares. Los albinegros han logrado 22 goles a favor y han encajado 17 mientras que los pirenaicos son menos goleadores, pero también menos goleados. El cuadro andorrano suma 20 tantos a favor y solo 13 en contra en las diecisiete jornadas disputadas hasta el momento y propone un fortín en su estadio que no será fácil para la delantera cartagenerista ya que en el Estadio Nacional de Andorra solo han recibido los tricolor cuatro goles en ocho partidos.

Precisamente la delantera es el siguiente punto de parecido entre los dos equipos ya que los dos conjuntos están disfrutando del momento dulce de su dupla atacante. Si en un lado tenemos a Armando Sadiku peleando el pichichi con 7 tantos, Sinan Bakis le sigue los pasos con los mismos goles aunque Carlos Martínez, con 4, no alcanza los 6 de Ortuño. Por otro lado, los tricolor tienen sus tantos más repartidos que los albinegros ya que hasta once futbolistas han marcado por los nueve del Cartagena.

Todo esto ha llevado a los dos equipos a los puestos de play off con 8 victorias cada uno y solo un punto de diferencia, el que posee el Cartagena con un empate más y una derrota menos que su rival de este domingo. La situación genera un partido de alta tensión en Andorra la Vieja al que tendrá que hacer frente el FC Cartagena.

Jairo: "Sabemos que el ascenso es complicado, pero soñamos con él"

El futbolista del FC Cartagena, Jairo Izquierdo, atendió a los medios del club tras el entrenamiento matutino de ayer para trasladar sus sensaciones sobre el último encuentro y sobre su estado de forma. El lateral recordó el choque ante el Eibar como vital para recuperar las buenas sensaciones. «Era un partido que queríamos ganar porque veníamos de encadenar partidos sin victorias y encima era un rival directo que pelea con nosotros y fue un subidón de adrenalina», afirmó. El tinerfeño sabe de la importancia de no salir de las malas dinámicas ya que es algo que repite constantemente Luis Carrión. «El míster remarca mucho la importancia de no perder dos partidos seguidos y peleamos para eso. El equipo ha competido siempre y eso es de alabar», reconoció Jairo. La oportunidad de alcanzar el play off sigue ahí y el jugador no esconde su ilusión. «Los jugadores soñamos con estar lo más alto posible y con ganar todo lo que se pueda. Sabemos que el ascenso es complicado porque hay equipos muy buenos, pero soñamos con ello y lo tenemos en mente», reiteró. Por último, Jairo admitió su buen momento de forma pese al cansancio y desveló cómo mantiene el nivel. «Voy bien. Con los entrenos mido la exigencia y en los partidos las molestias se van. Espero que dure así», concluyó el jugador.