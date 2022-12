Ilimane Diop, pívot del UCAM Murcia CB, nació en Dakar (Senegal), pero siendo un adolescente desgarbado de 16 años fue reclutado junto a su hermano mayor, Mamadou, ya retirado del baloncesto, por los ojeadores del Baskonia, el club español que más jóvenes talentos ha cazado por el mundo. En Vitoria, tierra de gran tradición baloncestística, se convirtió en jugador profesional y en un vitoriano más. Este domingo, con motivo de la undécima jornada de la Liega Endesa, Diop regresa a su casa, donde podrá saludar de nuevo a esa mujer que le acogió en su domicilio cuando llegó al País Vasco y que le preparaba su plato favorito, los espaguetis con tomate.

Diop debutó como azulgrana en la temporada 2013-2014 hasta que en la 2021-2021, tras perder protagonismo, decidió emprender una nueva aventura en el Gran Canaria, donde no se encontró a gusto y por eso no dudó el pasado verano en atender la llamada que le realizó Sito Alonso, el técnico que mejor versión consiguió del espigado pívot senegalés con pasaporte español en la temporada 2016-2017. En el club baskonista estuvo once años, llegó a ser capitán y también debutó con la selección española.

Pero su progresión se estancó después de convertirse en el tercer jugador del club con más encuentros, con un total de 451 (258 en ACB y 193 en Euroliga), solo superado por Sergi Vidal (521) y Pablo Prigioni (460). Pero la química de Diop con el Buesa Arena se apagó con Dusko Ivanovic en el banquillo en la campaña 21-21, marcada por la pandemia -solo disputó 318 minutos-, un hecho que le llevó a tomar la decisión de cambiar de aires. «Compromiso, entrega o carácter son palabras que definen a Ilimane Diop, un jugador que ha dejado huella en la afición del Baskonia. Su nombre ya es parte de la historia de Saski Baskonia y siempre será recordado con aprecio», decía el club vasco en la despedida de Diop en julio de 2021, cuando se embarcó en una aventura en Las Palmas que tampoco funcionó como esperaba.

En Murcia, a las órdenes de Sito Alonso, tampoco ha llegado a reemprender el vuelo. La irregularidad en sus actuaciones está marcando su inicio de temporada en Murcia. En los 9 partidos de Liga Endesa que ha jugado solo ha promediado 11:41 puntos, en los que ha aportado 6,7 puntos y 2,8 rebotes. Su mejor actuación la firmó en el triunfo ante el Joventut, en el que aportó 17 puntos y 6 rebotes. Pero en el club universitario se espera más de un jugador que con Sito en el banquillo de Baskonia firmó un sobresaliente curso y que llega de pasar un mal año en Las Palmas, donde en un solo partido de Liga ACB logró superar los 10 puntos. En competición europea, presenta mejores estadísticas, con 9 puntos anotados y 3,7 rebotes en una media de casi 13 minutos en pista.