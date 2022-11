Adrián Riera Torrecillas (Murcia, 19 de abril de 1996) decidió hace cuatro años dar un giro a su carrera deportiva al abandonar el Villarreal para lanzarse a la aventura en Grecia. En el Asteras Trípoli se ha convertido en un futbolista importante y reconocido. Comenzó jugando al fútbol sala en ElPozo y después pasó por la Alberca, Ranero, Levante, Formentera y Villarreal. Joven inquieto, estudia ADE a distancia y ha empezado a hacer inversiones.

¿Cuándo entró el fútbol en su vida?

Desde muy pequeño. Empecé jugando en el Colegio Monteagudo, con el club Azarbe. Mi padre me metió en el fútbol sala primero y jugué en ElPozo, donde pasé casi diez años. En infantiles me cambié al fútbol y me fui a la Alberca. Después pasé al Ranero, desde donde salí al Levante juvenil. Allí empezó todo a ser serio.

¿Le costó dar el paso de salir de casa?

A mí menos que a mis padres. Sí que es verdad que era muy pequeño y el paso era difícil para ellos porque me tenía que ir allí a hacer Bachiller. Para ellos era algo extraño separase tan pronto de mí, pero yo estaba encantado porque iba a jugar al fútbol, que es lo que me gusta. Tenía mucha ilusión porque el Levante había ascendido a Primera ese año y por eso no fue algo difícil para mí.

Unos años después sufrió una grave lesión, estando en el Formentera, y estuvo parado siete meses.

Fue en el mejor año de mi carrera hasta ese momento, cuando eliminamos al Athletic de Bilbao en Copa del Rey. Fue un año muy bueno que se torció con la lesión, aunque yo ya había firmado con el Villarreal y eso me salvó porque me llevaron para allá a recuperarme.

¿Le respetaron el contrato?

Sí. De hecho, gracias al Villarreal yo me recuperé de la mejor forma porque ese club, tanto en el capítulo futbolístico como médico, es espectacular. Me ayudaron en todos los aspectos.

¿Cómo surgió la opción de ir a Grecia? ¿Fue por Borja Jiménez?

Borja me llamó para ir al Mirandés el año que ascendió, pero no di el paso porque justo él se fue y tenía planeado dar el salto a Segunda con el Villarreal B. Pero de repente Borja se fue al Asteras Trípoli y para allá que me fui. Llegó la oferta a final de agosto, después de hacer una buen pretemporada, pero ya no era sub-23 y me dijeron que si era algo bueno, me dejaban marcharme porque al primer equipo ya no podía subir de forma asidua desde el filial. Fue una buena decisión porque llevo ya cuatro temporadas.

¿Cómo es la vida en Grecia para un futbolista?

Pues muy bien. A todo el mundo le digo que es un país muy parecido a España aunque esté un poco más atrasado a nivel económico porque han vivido una crisis muy grave. Pero la comida y el clima es Mediterráneo, y la ciudad donde vivo es muy tranquila y te puedes centrar en el fútbol. Me gusta mucho el país, hablo griego casi perfecto…

¿Ha sido aplicado en los estudios?

Me puse una profesora los dos primeros años, cogí la base y al año siguiente empecé a hablar más.

El ambiente futbolístico allí es increíble, sobre todo por los ultras.

Como dices, es increíble. Tienes equipos como Panathinaikos, Olympiakos, PAOK de Salónica y AEK, incluso alguno más, que meten 30.000 personas. Allí el fútbol es una pasada porque los ultras están locos perdidos.

Pero los ultras suelen traer algunas consecuencias negativas.

Allí se vive el fútbol con mucha presión, sobre todo en los equipos grandes. En mi club son bastante respetuosos porque tenemos como objetivo entrar en Europa, pero si no lo consigues no te machacan porque se sabe de la superioridad de los equipos grandes.

¿Está bien visto el fútbol español allí?

Con el boom del Mundial, el fútbol español subió mucho. Sí que ahora el fútbol es más físico y menos técnico que antes, pero está muy bien considerado y hay muchos españoles en la liga porque el fútbol griego está un pasito por debajo del español, por lo que todo lo que llega de fuera está muy bien considerado. Nos acogen muy bien y nos tienen mucho respeto.

¿Le ha ayudado a crecer humana y futbolísticamente irse a otro país a jugar?

Había estado mucho tiempo fuera de casa, pero no del país. Al estar en equipos filiales y en España, estás en una nube que en realidad no existe, porque luego, cuando tocas equipos como el Formentera, te das cuenta de la auténtica realidad del fútbol. Salir fuera te hace madurar en todos los aspectos y la experiencia no la cambio por nada. Si hubiese podido, me habría ido con 19 años y no con 22. En España muchos jugadores están en su zona de confort y solo piensan salir al extranjero cuando están cerca de la retirada. Pero todo el que sale fuera ya no quiere volver ni puede salvo que le llame un equipo grande. Irse al extranjero es una muy buena opción para jugadores de Segunda y Segunda B.

¿Está bien pagado en Grecia?

Económicamente estoy muy bien. Me encantaría jugar en Segunda en España, que he tenido opciones, pero ahora aquí ha bajado el nivel económico y allí se paga bastante más. Además, estoy en Primera, que te da más salida. Es un cúmulo de circunstancias que no me permiten, entre comillas, volver aquí.

Pero usted ya tiene un estatus en la liga griega.

En el momento que te haces un nombre ya es complicado incluso salir a otras ligas porque tienes un caché y un nombre. No tengo pensado salir de Grecia y no es una obsesión volver a España. Es cierto que ahora vengo de vacaciones y me quedaría tres meses en Murcia, pero de momento estoy aguantando.

¿Tiene allí pareja?

No, tengo pareja en Murcia, pero ella está aquí porque tiene su trabajo.

¿Toda la vida ha jugado como extremo?

No, para nada. En el Ranero era mediocentro defensivo y competía por el puesto con un chico que se llama Antonio Puertas. Él se fue al Murcia y yo llegué al Levante como mediocentro defensivo, pero en una cantera como aquella te van corrigiendo. Después fui mediocentro ofensivo y mediapunta, aunque en el fútbol moderno es una posición que ya casi no existe. El año pasado jugué en la banda y ahora estoy haciéndolo mucho como mediapunta. Me gustaría jugar de mediocentro, pero el fútbol está físicamente a un nivel mayor del que yo tengo, pero igual terminaré mi carrera un poco más atrás.

¿No se replanteó su vida futbolística cuando sufrió la lesión?

Por supuesto, en ese momento lo ves todo negro. Encima eso suele pasar cuando estás en tu mejor momento, ya que estás jugando mucho. Tengo compañeros que físicamente son más portentosos que yo, pero no tienen mi movilidad de articulación. De hecho, algunos que han sufrido la misma lesión que yo, lo pasan muy mal para recuperarse. La incertidumbre es que nunca sabes cómo puedes volver. Puedes tener la mejor recuperación y operarte con el mejor médico, que en mi caso fue con Ripoll, pero al final hay posibilidades de que tu cuerpo no acepte esa lesión. Yo me veía la pierna tan débil, sin musculatura, que pensaba que nunca más podría volver a pisar un campo. Pero al final pasan los meses y te encuentras que te has recuperado. A mí me ayudó mucho estar en el Villarreal, porque la recuperación fue a un nivel de Primera División y eso me dio seguridad psicológicamente.

¿No echa de menos Murcia?

Lo único que deseo es llegar, comer pulpo e hincharme a marineras. Echo de menos a mi familia, mi pareja y mis amigos. Parece que la vida del futbolista es muy sencilla porque solo se ve el dinero y la fama, pero no tenemos el aliciente de salir, quedar a tomar una caña, encontrarte con 22 grados en noviembre, cosas que no valoramos porque aquí las tenemos. Tengo compañeros que vienen del País Vasco y alucinan. Eso es lo que más echo de menos, el ambiente y la gente de Murcia.

¿Tiene una espina clavada por no haber jugado profesionalmente en su tierra?

Quiero jugar aquí, un poco más adelante, cuando me puedan criticar y esté un poco más tieso. Me gustaría jugar en el Real Murcia. Nunca pude ser fanático porque me fui muy temprano, pero mi tío me hizo socio cuando estaba en Primera y Segunda. Yo quiero volver para jugar en el Murcia. A ver si dentro de unos años puedo hacerlo.

¿Qué hace en sus ratos libres en un país extranjero?

Pues estoy ahora mismo con la carrera. Estoy estudiando ADE a distancia y la quiero terminar ya, por lo que estoy matriculándome de muchas asignaturas y llevo mucho lío. Por las tardes suelo hacer eso y por las noches suelo ir a casa de algún compañero a cenar y ver un partido.

¿Piensa en fútbol las 24 horas del día?

No, para nada. A mí el fútbol me gusta jugarlo, pero el análisis, la táctica y ver partidos, si no lo hago con un amigo, no me pongo. A mí el fútbol me gusta mucho, pero sé que en el futuro no voy a ser entrenador, lo tengo muy claro. De eso no tengo duda.

¿Y no seguir vinculado al fútbol de alguna manera?

Yo creo que no seguiré vinculado al fútbol. Ahora mismo estoy invirtiendo en inmobiliarias y me gustaría dedicarme a otros temas que me gustan, como la inversión del dinero. Comencé a estudiar ADE antes de que me gustase ese mundo, pero me estoy formando mucho y llevo varios años con un asesor. Me gusta invertir en inmobiliarias y fondos y quiero dedicarme a la asesoría financiera, que podía ser de futbolistas, por ejemplo, porque se hacen muchos contactos con gente que tiene para invertir.

¿Le da muchas vueltas a su futuro?

Sí, no pierdo un minuto. Estoy intentando organizarlo todo de la mejor forma. Mi futuro puede estar ligado al deporte por los contactos que estoy haciendo, pero el fútbol no creo que sea mi sitio.

¿Quizás es porque al final lo único sano del fútbol son los futbolistas?

Se olvida lo humano. Hay muchos futbolista que no quieren continuar porque el fútbol se ha convertido en un negocio global de los más importantes del mundo. Hay muchos clubes donde no pasa, como el Villarreal, que ponen por delante lo humano, pero otros, en cuanto te lesionas como me pasó a mí, pelean a muerte en un juicio para no pagarte. Al final, se olvida que los futbolistas son personas y que pueden estar sufriendo por muchas cosas que no sabemos.

¿Usted ha tenido suerte?

Sí que la he tenido porque tengo una familia bastante estable que me ha ayudado mucho, al igual que los amigos de toda la vida. Las situaciones que he vivido que no han sido muy duras, he tenido una vida bastante fácil.

Su vida ha sido fácil pero ha sido valiente.

Eso sí. A mí no me han regalado nada, pero conozco que me encuentro muchos jugadores de la Región que me dicen que eran como yo futbolísticamente y que no han llegado a mi nivel actual. Pero yo me tuve que ir a Formentera a jugármela en Segunda B, donde te tienes que machacar para ganarte un puesto. Otros decidieron quedarse en casa y vivir con los suyos. Salir de nuestra zona de confort es difícil y es complicado irte a un sitio que no conoces de nada.