El UCAM Murcia no pudo hacer más en su visita a El Maulí. Consiguió intimidar al líder marcando tres goles, una situación que en cualquier otro escenario habría servido para sumar al menos un punto, pero la pegada del Antequera se impuso, hasta endosar una manita a un equipo que luchó, pero que todavía está lejos del potencial que debe tener. En el minuto 20, los universitarios ya iban dos goles abajo, con Luis Alcalde y Conejero como protagonistas. Consiguió recortar Fran Lara, pero Montori hizo el tercero antes del descanso. En la reanudación, Fran Lara, de nuevo, hizo el 3-2 y Chumbi, que acababa de entrar al verde, hizo el empate a tres de penalti a falta de 25 minutos. Pero poco le duró la alegría, pues Darío hizo a los dos minutos el cuarto con cierta colaboración de Pau Torres. Ya en los minutos finales, el propio Darío se encargó de dar a los murcianos la puntilla.

Así te lo hemos contado en directo

Los universitarios tenían una prueba de altura contra el líder. Se enfrentaba al intratable Antequera, la sorpresa por excelencia del Grupo IV de la Segunda RFEF. Salía invicto al partido el equipo andaluz, por lo que ya de antemano se sabía que no iba a ser un camino de rosas para los de Romero su visita a El Maulí.

Y efectivamente, desde el primer minuto, se vio que iba a ser un partido de extrema dificultad, a pesar que la primera de peligro la tuvo Alfredo en la primera acción del partido. Pero quedó en el olvido, pues Luis Alcalde, el alma de este gran Antequera, se encargó de taparlo. Metió el primero del partido (el sexto en su cuenta particular) llegando en segunda línea en el minuto 3 de partido. Asistió Isra Domínguez desde la derecha y al primer toque hizo el primero. Nada pudo hacer Pau Torres ante el potente disparo.

No comenzaba el partido de la mejor manera posible para Jorge Romero, que decidió innovar en el once, dejando a Fran Lara en el centro del campo y dando entrada a Javi Ramírez en el centro de la zaga junto a Yasser. Lara era el encargado de iniciar la presión tan alta con la que jugó el UCAM Murcia todo el partido. Decidió asumir muchos riesgos ante un equipo de mucho potencial ofensivo. La apuesta fue valiente, pero lo cierto es que no le estaba saliendo bien. Al menos, en la primera mitad. Y es que, al término de los 45 minutos, el UCAM Murcia se fue perdiendo 3-1 de El Maulí. Al gol inicial de Alcalde, le siguió el 2-0 en el minuto 20 de Conejero, que recogió un balón a 30 metros de la portería y volvió a remover las redes de la portería de Pau Torres.

Corría el minuto 20 y la sensación era que el Antequera tenía un potencial ofensivo enorme. Con dar unos cuantos picotazos le sobraba. Casi todo el juego se sucedía en campo propio, pero cuando salían al ataque lo hacían con muchísima fuerza y efectividad.

A pesar de ello, el UCAM Murcia consiguió recortar diferencia por mediación de Fran Lara. Batió con la derecha a Eric Puerto con un buen zapatazo.

El partido entró en una fase bastante farragosa, con muchas faltas e interrupciones que favorecieron al equipo local, ya que todavía iba a tener otra bala más antes del descanso. En esta ocasión fue Montori. Salió a la contra por la izquierda el Antequera, la puso Ale, no llegó nadie del UCAM Murcia y definió a placer ante Pau Torres de nuevo. Tres goles había encajado el arquero, pero en ninguno pudo hacer mucho más.

Reacción universitaria tras el descanso

No se fue el UCAM Murcia con las mejores sensaciones al descanso. El Antequera, sin estar haciendo un gran encuentro, le había conseguido marcar en tres ocasiones. Pero a pesar de ello, el equipo de Romero no le perdió la cara al partido. Recortó de nuevo Fran Lara antes de la hora de partido. Doblete del experimento de Romero, que fue prácticamente lo único que le salió bien al técnico.

Siete minutos más tarde, iba a llegar otra buena noticia para los intereses universitarios. Eric Puerto, portero del Antequera, iba a cometer un error que terminó en penalti. Chumbi, que acababa de salir al terreno de juego, fue el encargado de poner las tablas a tres goles.

Remontada del UCAM Murcia, que afrontaba un escenario completamente nuevo con todavía minutos por delante. El partido estaba decantado para los murcianos en ese instante, pero en el fútbol, los detalles marcan la diferencia. Y apenas dos minutos le duró la alegría al UCAM, pues Pau Torres, que no había podido hacer mucho en los anteriores tantos, cometió un error muy grave que acabó con el cuarto gol del Antequera. Todo lo que se había remado a contracorriente, se cayó de un plumazo.

Siguió intentándolo el UCAM Murcia, que gozó de alguna ocasión de peligro, pero iba a poner la puntilla en el 85 el Antequera a través de Darío Hidalgo, que con un gran desmarque entre líneas se plantó delante de Torres y definió con un poco de fortuna al palo.

No dio tiempo para más y el UCAM Murcia no dio la talla para sacar un resultado positivo. Una defensa endeble y la pegada del rival mataron el partido. Llegó a hacer dudar al líder, pero el acierto del líder lo hace aún más líder.