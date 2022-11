Regresa el Fútbol Club Cartagena a su estadio, el Municipal Cartagonova, para recibir a uno de los mejores equipos de Segunda División como lo es la Sociedad Deportiva Eibar (18.00, LaLiga Smartbank TV). Después de tres semanas, la pelota vuelve a rodar en la rambla de Benipila y lo hace en un césped renovado tras la larga resiembra que ha preparado la pradera albinegra para el clima invernal. Quiere el conjunto cartagenero recuperar las buenas sensaciones que ha perdido en el exilio ya que, de tres encuentros, tan solo logró la victoria en La Molineta, contra el Alfaro en la primera ronda de Copa del Rey. La enfermería está casi vacía y Jaime Romero es el único lesionado, pero Franchu no podrá ayudar a sus compañeros debido a la ‘cláusula del miedo’ impuesta por el Eibar a su jugador cedido.

Mientras todos los focos futbolísticos se centran en el Mundial de Catar, LaLiga Smartbank sigue su curso con todo en juego y el FC Cartagena persigue el objetivo de regresar a puestos de promoción después de haberlos abandonado en la última jornada. No le sentó nada bien al cuadro albinegro abandonar su casa para disputar tres partidos seguidos ya que tan solo venció en Copa y lo hizo por la mínima en un partido que se atragantó. En liga, un empate en Lugo y una derrota en Miranda de Ebro agravaron la crisis de resultados que deja al Cartagena con tan solo una victoria liguera en las últimas cinco jornadas. Es por eso que el apoyo de la parroquia albinegra en la tarde de hoy se torna imprescindible para recuperar el juego, los goles y las buenas sensaciones del equipo en la pelea de la parte alta de la clasificación.

Especialmente difíciles han sido los dos últimos partidos, tal y como afirmó Luis Carrión en la previa. «Intento analizar cada partido independientemente, pero no hemos estado bien en los dos últimos. Tanto en Lugo como en Miranda pudimos hacer algo más y solo hemos conseguido un punto de seis. Ahora volvemos a casa para intentar ganar y volver al play off, aunque no me preocupa demasiado la posición, sino las sensaciones del equipo, que no han sido las mejores», admitió.

Por su parte, el Eibar llega a Cartagena con dos victorias y dos derrotas en los últimos cuatro partidos: ganó consecutivamente a Málaga y Lugo por la mínima y empató a uno contra Las Palmas y Alavés en la pelea por el ascenso directo. Los últimos dos empates dejan un sabor agridulce en el conjunto armero ya que no se han alejado de su objetivo, pero tampoco han conseguido recortar diferencias con el primer y tercer clasificado. Añadido a esta circunstancia, los de Gaitzka Garitano arrastran dificultades fuera de casa, ya que solo han ganado dos partidos lejos de Ipurua, han empatado tres y han perdido otros tres.

Quiere apuntar el FC Cartagena al talón de Aquiles de los azulgranas para sacar los tres puntos de un choque muy complicado, pero para ello tendrá dos bajas el cuadro cartagenero. Según confirmó Luis Carrión, Jaime Romero sufre una rotura que le tendrá apartado de los terrenos de juego de 3 a 4 semanas y Franchu Feuillassier no puede disputar el encuentro por culpa de la ‘cláusula del miedo’, una condición en su contrato de cesión que le impide enfrentarse al equipo que posee sus derechos federativos. Por otro lado, Alcalá regresa al equipo tras la sanción por roja directa del encuentro en Lugo y Ferreiro «tiene posibilidades de jugar» después de doce jornadas lesionado.

A las 18.00 de la tarde, cartageneros y eibarreses se miden en el renovado césped del Cartagonova para dirimir quién sigue en la pelea con los de arriba y quien se aleja del objetivo en un encuentro de alto nivel y que se presupone divertido. Con una victoria, el Cartagena ocuparía de nuevo puestos de play off y rebasaría a los azulgranas mientras que una derrota le podría hacer caer dos puestos más.