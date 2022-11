El Real Murcia, a ganar creyentes

Los aficionados del Real Murcia se pasan cada semana deshojando margaritas para decidirse entre si confiar o no confiar en un equipo grana que en este primer tercio de la temporada ha dado una de cal y otra de arena. Si hace diez días Mario Simón estaba más dentro que fuera, la victoria ante la UD Logroñés permitió respirar al técnico y tranquilizar tanto a los dirigentes como al murcianismo. Pero la paz en Nueva Condomina es tan fina como la línea que separa la victoria de la derrota.

Por eso, esta tarde, en Castalia, el Real Murcia intentará sumar más de tres puntos, porque ganar al líder significaría además sumar creyentes a un proyecto que no acaba de enamorar pese a que hasta ahora siempre se ha estado en play off o rozándolo.

No será fácil ganar en el estadio albinegro. De hecho nadie lo ha conseguido hasta ahora. Es el Castellón el mejor local. Ha disputado seis partidos y ha ganado cuatro, cediendo solo dos empates. Además, los de Torrecilla, que vienen de perder ante el Nátic, son los líderes del Grupo II.

Todos esos ‘contras’ solo deben servir para agitar al vestuario del Real Murcia, cuyos jugadores tienen esta tarde una oportunidad única para callar bocas y despejar críticas. Y Mario Simón suele ser especialista en este tipo de encuentros, y es que al técnico madrileño le suele ir mejor en las grandes citas que en los partidos con rivales más modestos.

Después del triunfo liberador ante la UD Logroñés, lo que no se esperan es cambios en la alineación grana. La única duda está en saber si Pedro León entrará en el once o continuará en el banquillo. El muleño, con unos problemas en los isquiotibiales, no ha sido titular en los dos últimos choques ligueros. Esta semana ya ha entrenado con el grupo, por lo que podría estar disponible a la espera de si Mario Simón le devuelve al campo o si prefiere dar confianza a los que jugaron la jornada anterior.

En caso de que entre el futbolista de Mula, habría dos alternativas. Por un lado podría salir Dani Vega o por otro, Vega podría jugar de delantero y en este caso quedarse en el banquillo Andrés Carrasco. Lo que parece seguro es que Loren Burón, autor del gol en el último encuentro, repetirá de inicio.

El jugador que no estará en Castalia es Miku. El delantero grana se quedó fuera de la convocatoria por lesión. Según informó el Real Murcia sufre «una contractura de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda». Lo que no se especifica es el tiempo que necesitará para recuperarse.

Si el Real Murcia llega a este partido después de ganar a la UD Logroñés y regresar a zona de play off, el Castellón afronta el choque tras perder el pasado fin de semana ante el Nástic de Tarragona. Esa derrota no les hizo perder el liderato del Grupo II, pero sí perdieron su colchón respecto al segundo, ya que el Eldense ganó y también suma 24.

Hablando de este partido, Rubén Torrecilla, técnico del Castellón, decía ayer que «es uno de los partidos bonitos y atractivos, con alicientes, con la afición del Murcia que va a venir, puede haber una afluencia de público, sobre todo del Castellón... Somos dos equipos que queremos estar arriba, con dos buenas plantillas, con muy buenos jugadores, de superior categoría…: ellos tienen a Miku, Pedro León, Andrés Carrasco, Dani Vega… Nos toca contrarrestar todas sus virtudes a nivel ofensivo, que tienen muchas; y llevar el partido a nuestro terreno».

Simón: «Tenemos que dar nuestra mejor versión»

Mario Simón explicaba ayer en rueda de prensa que «tenemos que dar nuestra mejor versión para llevarnos algo positivo». Sobre la semana de trabajo, el técnico murcianista comentaba que el equipo estaba «con confianza tras conseguir una victoria importante en casa y con la ilusión de enfrentarnos a un gran equipo como es el Castellón». Simón solo tuvo palabras de elogio para su rival de este sábado, considerando que «nos enfrentamos a un equipo que ha hecho muy bien las cosas y tendremos opciones si somos capaces de hacer nosotros las cosas bien».