Luis Carrión admite las dificultades del equipo antes de recibir al Eibar

El Fútbol Club Cartagena no pasa por su mejor momento mientras LaLiga Smartbank se acerca a su ecuador y el próximo rival de los albinegros promete poner las cosas aún más difíciles. La Sociedad Deportiva Eibar visita mañana el Cartagonova (18.00) para poner a prueba las aspiraciones del Cartagena y el entrenador cartagenerista, Luis Carrión, compareció ayer en rueda de prensa para atender a las preguntas de los medios de comunicación de cara al encuentro. El de Barcelona repasó las últimas actuaciones de su equipo, analizó al rival y comentó el estado de forma de su plantilla, entre otras cuestiones.

El conjunto albinegro tan solo ha logrado una victoria en los últimos cinco encuentros de liga, una circunstancia que ha terminado con el equipo fuera de puestos de promoción, y Carrión admitió que «las sensaciones del equipo no están siendo las mejores», pero centró su análisis en los últimos dos partidos: el empate en Lugo y la derrota en Miranda. «Intento analizar cada partido independientemente y no hemos estado bien en los dos últimos. Tanto en Lugo como en Miranda pudimos hacer algo más para llevarnos el partido y solo hemos conseguido un punto de seis. Ahora volvemos a casa para intentar ganar y volver al play off, aunque no me preocupa demasiado la posición clasificatoria», afirmó.

Un más que polémico penalti condicionó el partido de Anduva y el entrenador cartagenerista tuvo un momento para dar su opinión con respecto al tema arbitral. «No podemos llegar a un acuerdo porque no hay discusión. Solo hablamos nosotros, nos quejamos, pero los protagonistas no hablan. Al final pierde el espectáculo y creo que hay que darle una vuelta», explicó con serenidad. «Los árbitros toman decisiones, pero no marcan las normas. Me gustaría que los que mandan hablasen con entrenadores y jugadores para llegar a un acuerdo porque son los que más saben de interpretar el juego», expresó.

Más allá de los árbitros, necesita el Cartagena ganar en casa contra el Eibar para salir del bache actual, una gesta que ya consiguió el pasado curso con una amplia renta. No obstante, el técnico albinegro conoce bien las virtudes de su rival y demuestra haberlo estudiado durante la semana. «Me parece un equipo bien trabajado por su entrenador. Son intensos, buenos con balón y de los mejores de la categoría. Dentro de un sistema van haciendo variaciones y hemos trabajado todo eso para ganar como lo hicimos el año pasado», recordó Carrión. El entrenador ve similitudes entre el equipo que cayó por 4 a 1 la temporada pasada en el feudo albinegro y el actual y desea un encuentro parecido.

Para lograrlo, el catalán no tendrá disponibles a Jaime Romero, con «una rotura que lo tendrá fuera 3 o 4 semanas dependiendo de la evolución» ni a Franchu Feuillassier, por culpa de la ‘cláusula del miedo’, una situación entendible para Carrión. «El Eibar lo cede con algunas condiciones favorables para nosotros y no quieren que les pueda perjudicar jugando contra ellos. Aceptamos esas condiciones cuando vino y no hay mucho más que hablar», zanjó. Caso diferente es el de David Ferreiro, ya está recuperado, pero lejos de su mejor nivel. «El otro día vino convocado por el aspecto psicológico, para que se vea dentro del equipo, pero era demasiado pronto para que entrara. Esta semana ha entrenado mejor y tendrá más posibilidades», ha argumentado. El preparador no confirma su participación en el choque, pero afirma que «es importantísimo y nos va a dar mucho».

Por último, Carrión habló sobre el regreso a su estadio y sobre el estado del césped en el primer partido tras la resiembra. «Parece que estará bien, pero lo importante es la gente que nos arropa aquí, que es importantísimo para nosotros. Seguro que están apoyando al equipo y ojalá consigamos una victoria para hacer disfrutar a la gente», concluyó el técnico del FC Cartagena.