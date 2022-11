El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Cartagonova a dos días del encuentro frente al Eibar en el que el conjunto albinegro vuelve a su estadio después de tres semanas. Según el técnico, "el equipo ha entrenado bien toda la semana" a pesar del largo viaje a Miranda de Ebro, y solo tiene las bajas de Franchu, por una cláusula en su contrato con el Eibar y Jaime. El de Valdeganga tiene "una pequeña rotura y estará fuera 3 o 4 semanas" dependiendo de la evolución, aunque el entrenador ha afirmado que "tampoco hay prisa" con el jugador. Por otro lado, Carrión entiende la indisponibilidad de Franchu. "Ellos lo ceden con algunas condiciones favorables para nosotros y no quieren que les pueda perjudicar jugando contra ellos. Aceptamos esas condiciones cuando vino y no hay mucho más que hablar", ha asegurado.

Un jugador que sí estará disponible es Ferreiro. El gallego se ha perdido 12 partidos consecutivos y, aunque ya está recuperado, Luis Carrión no las tiene todas consigo. "El otro día vino convocado por el aspecto psicológico, para que se vea dentro del equipo, pero era demasiado pronto para que entrara. Esta semana ha entrenado mejor y tendrá más posibilidades", ha argumentado. El preparador no confirma su participación en el choque, pero afirma que "es importantísimo y nos va a dar mucho".

El cuadro cartagenerista no se encuentra en su mejor momento de forma y solo ha sumado una victoria en los últimos cinco partidos cayendo fuera de las posiciones de play off. "No hemos estado bien en los dos últimos. Tanto en Lugo como en Miranda pudimos hacer algo más y solo hemos conseguido un punto de seis. Ahora volvemos a casa para intentar ganar y volver al play off, aunque no me preocupa demasiado la posición, sino las sensaciones del equipo, que no han sido las mejores", ha analizado.

Por último, el de Barcelona ha demostrado su estudio sobre el Eibar de cara al partido del domingo y ha recordado el choque de la pasada temporada, en el que los albinegros salieron victoriosos. "Me parece un equipo bien trabajado por su entrenador. Son intensos, buenos con balón y de los mejores de la categoría. Dentro de un sistema van haciendo variaciones y hemos trabajado todo eso para ganar como lo hicimos el año pasado", ha concluido.