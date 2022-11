El FC Cartagena más internacional

Mientras la Copa Mundial de la FIFA tiene lugar en Qatar, el fútbol de clubes aguarda en un segundo plano durante un mes en el que se dirime el país que domina en el deporte rey. Todos los focos están puestos en los combinados nacionales al mismo tiempo que la primera división de la mayoría de países se detiene para no quedar condicionada por las bajas de los mejores jugadores de cada club. En el segundo escalón del fútbol, la vida sigue igual con jugadores a los que la cita mundialista les queda algo alejada, no obstante, muchos de ellos tienen o han tenido relación con la selección de su país. El Fútbol Club Cartagena, sin ir más lejos, cuenta con un total de once futbolistas internacionales en sus filas que no están en el Mundial, pero que dan lo mejor de sí en beneficio del cuadro albinegro.

La defensa es la línea del FC Cartagena con más jugadores seleccionados. De los siete zagueros del primer equipo albinegro, cuatro han entrado en el ámbito de su selección en algún momento de su carrera: Pedro Alcalá, Toni Datkovic, Kiko Olivas e Iván Calero. El primero de ellos fue el primero en experimentar un escenario internacional. Alcalá fue convocado por primera vez con la selección española sub-17 en 2006 disputando 2 partidos del torneo europeo y repitió tres años después con la sub-20 en una llamada para dos encuentros amistosos. No coincidió Pedro Alcalá por poco con su compañero Kiko Olivas. Un año mayor que Pedro, el de Antequera fue llamado a la Selección sub-21 en 2009 para disputar 4 encuentros: 1 amistoso y 3 de clasificación a la Eurocopa que terminaría ganando España al año siguiente. En un equipo con Asenjo, De Gea, Azpilicueta, Parejo o Joselu, Olivas disputó los 90 minutos en tres victorias clave del grupo para conseguir la clasificación a pesar de no ser convocado para la fase final. Más reciente fue la llamada de Iván Calero, el más goleador de todos. El de Parla fue convocado con la selección sub-17, con la sub-18 y con la sub-19, esta última, al mando de Luis de la Fuente. En total, Iván jugó 13 partidos hasta 2013 y anotó cuatro tantos en partido oficiales. Toni Datkovic, el único defensor albinegro extranjero, es también el que más lejos ha llegado con su selección, la de Croacia. El de Zagreb jugó un partido con la sub-19, otro con la sub-20 e incluso fue convocado en dos ocasiones con la selección absoluta, con la que disputó 1 encuentro a los 23 años. Fuera de la defensa hay otros cuatro casos: Sergio Tejera, Isak Jansson, Armando Sadiku y Óscar Arribas. El mediocentro estuvo en la órbita de la selección española sub-16 y fue convocado con la sub-17 para disputar el Mundial de 2007 en el que jugó un encuentro y ayudó a su equipo a alcanzar la final en la que cayó contra Nigeria con compañeros como Asier Illarramendi o Nacho Fernández. Isak Jansson es el jugador seleccionado más recientemente, ya que acudió a la llamada de su selección por última vez en marzo de este mismo año. El joven futbolista ha pasado casi por todas las categorías inferiores de Suecia desde la sub-15 hasta la sub-21 jugando 25 partidos y anotando 3 goles. Aún puede ser llamado con esta última categoría ya que cumple los 21 años el próximo mes de enero. La trayectoria internacional de Armando Sadiku es la más prolífica de todos los jugadores albinegros. Después de entrar con la sub-21 de Albania en 7 partidos, Sadiku sumó 37 internacionalidades con la absoluta de su país, entre ellos, 9 de clasificación al Mundial de Qatar, 6 de clasificación para la Eurocopa de 2020 y 3 de la Eurocopa 2016. Por último, el caso más extraño es el de Óscar Arribas, convocado por Filipinas debido a la doble nacionalidad de su abuelo, aunque no llegó a debutar en la convocatoria del pasado 12 de noviembre. Kiko Olivas: «Carrión nos pide intensidad, sin ella no somos nada» El central del FC Cartagena, Kiko Olivas, habló para los medios del club ayer al término del entrenamiento matutino. Después de cinco partidos fuera del equipo, el zaguero volvió a disputar 90 minutos confirmando la recuperación de sus molestias. «Llevaba tiempo sin jugar, pero me encontré bien. Volver y jugar 90 minutos se nota en las piernas al día siguiente, pero durante el partido pude aguantar bastante bien. Ojalá esa sea la dinámica a partir de ahora», afirmó. El defensa compartió también una petición al equipo tras la derrota en Anduva. «A partir del penalti nos salimos un poco del partido y eso no lo podemos permitir. Aunque nos marquen, podemos remontar el partido y seguir peleando para llegar con opciones al final. Esos diez minutos nos costaron el segundo y no lo podemos permitir», manifestó. En la misma línea aseguró el jugador que Carrión exige intensidad «porque sin ella no somos nada». Por último, Olivas explicó que el encuentro contra el Eibar «será difícil» y el equipo debe estar «metido» para llevarse el partido.