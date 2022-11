El UCAM vuelve a casa con la necesidad de redimirse

El UCAM Murcia CB se encontraba en un buen momento antes de las Ventanas FIBA. Pero el regreso el pasado domingo fue duro, excesivamente complicado con una derrota abultada ante el Real Madrid. Aunque hay entrenadores que quitan hierro a esas palizas argumentando que les da igual perder por uno que por cuarenta, la realidad no es así, porque el dolor es más profundo en el segundo de los casos. Sito Alonso, entrenador del conjunto universitario, de hecho, fue claro tras el duelo ante los blancos. «Está claro, es una decepción, sorpresa, humillación...» expresó al madrileño en la sala de prensa del WiZink Center, donde apenas le salían las palabras del cuerpo por el disgusto, no por querer ocultar la realidad de un partido nefasto, con «un equipo que ha estado en la pista, el Real Madrid, y otro desarbolado, sin tensión, sin identidad y sin representar lo que queremos. Vamos a intentar ver el porqué hemos jugado de esta manera», decía.

Ayer, en rueda de prensa, Alejandro Gómez, director general, ahondó sobre la derrota en Madrid. «Ya que son más altos más fuertes y más guapos, lo que no se puede consentir es que le pongan más ganas que tú. Cuando la fiera sale más fuerte, no te puedes acomplejar. La parte que es inadmisible y no podemos permitir en este club, y entiendo que hay jugadores que aún no saben dónde están, es salir y bajar los brazos», dijo, para añadir que «no podemos perder nuestra identidad porque no la pierden los contrarios y parece que se nos olvida que somos el UCAM Murcia. Se nos está olvidando que tenemos que jugar más duro». Y también se refirió a la dificultad para encontrar un relevo para el lesionado Ryan Luther, quien hoy también será baja: «El mercado está ahora diferente a cualquier otro año y no hay jugadores», sentenció.

El siguiente partido es hoy. Al Palacio de los Deportes llega el Falco Vulcano húngaro, el único conjunto frente al que ha perdido en la Champions League (20:30 horas, Popular TV). Será el primer partido de una segunda vuelta donde estará en juego acceder a la siguiente fase como primero de grupo. Ganar por más de 10 puntos -en la ida cayó el UCAM por 104-94- también será importante para superar en el average al rival de esta noche en el regreso al Palacio cuatro días antes de recibir al Obradoiro el próximo domingo a las 12:30 horas. Además, ayer el Strasburgo, próximo rival a domicilio, ganó en la pista del Tofas Bursa (75-79) y es el líder del reñido grupo A.

El Falco Vulcano, campeón de liga de su país en tres de las cuatro últimas temporadas, cuenta en su plantilla con tres jugadores de origen estadounidense, el ala pívot Matt Tiby, el alero Zach Brown y el escolta Raymond Cowels. Además, el bosnio Boris Barac y el escolta Zoltan Perl jugaron en España. El primero de ellos, en LEB Oro con el Palma; y el segundo estuvo tres meses en el Estudiantes en ACB en los que solo jugó 69 minutos y fue traspasado a su actual club. En competición europea es el máximo anotador de su equipo, con una media de 18,7 puntos en 31 minutos en pista. En el encuentro de ida fue una pesadilla para el UCAM, frente al que logró 29 puntos pese a no anotar un solo triple. En ese mismo choque también brillaron Zach Brown (18), Akos Keller (16), que es el techo del equipo con 2,08 metros de estatura, el base Stefan Pot (14) y Boris Barac (14).