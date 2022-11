Toni Datkovic, camino de ser leyenda del Cartagena

Si el Fútbol Club Cartagena está mejorando registros históricos, pulverizando récords y realizando una de las mejores temporadas de toda su historia es gracias a los jugadores que entienden la idiosincrasia del club, que sienten los colores y que llevan cosido -o tatuado- el escudo del Cartagena en la piel. Nadie supera a Toni Datkovic en eso. El croata que se metió a la afición albinegra en el bolsillo en su primera etapa, que se marchó y se arrepintió y que juró amor eterno a su vuelta, llegó en Anduva a la cifra redonda de 50 encuentros con el conjunto cartagenerista en la que solo se pueden sacar conclusiones positivas con los datos en la mano y las sensaciones en la mente. Datkovic se ha convertido en un emblema del FC Cartagena gracias a su compromiso y buen rendimiento y su estancia en la ciudad trimilenaria va camino de leyenda del club albinegro.

El amor de Toni Datkovic por el Cartagena solo se entiende a través de su historia. El de Zagreb llegó al cuadro cartagenero en el mercado de invierno de la temporada 2020-21 para ayudar al equipo a salvar una situación límite y lo consiguió. La sufrida permanencia forjó en el futbolista un vínculo afectivo enorme con el club, pero su situación contractual, a préstamo desde el Aris de Salónica, propició su viaje al otro lado del charco. No tardó ni dos meses en arrepentirse, según sus propias palabras, hasta que un día no pudo más y le comunicó a su agente la intención de volver a la rambla de Benipila. «Soy de un pueblo de pescadores de 200 habitantes y cuando estoy aquí me siento como en casa. Estoy cerca del mar, aquí mi alma es diferente y el club es como una familia. Aquí soy un hombre feliz», afirmó a su vuelta en el mercado de invierno siguiente.

Diecinueve partidos había disputado con el cuadro albinegro a esas alturas y subió la cifra hasta treinta y cinco convirtiéndose de nuevo en indiscutible nada más volver. Su rendimiento mejoró inmediatamente la capacidad defensiva del equipo y le permitió finalizar la temporada sin apuros, luchando por la promoción de ascenso. En la campaña actual, Datkovic ha tenido que reinventarse para seguir ayudando a los suyos con el compromiso que le caracteriza.

Aunque empezó el curso desde el centro de la defensa, el fichaje de Kiko Olivas y el gran nivel de Pedro Alcalá le han desplazado al lateral izquierdo donde el croata se ha adaptado de maravilla. Ya utilizó Luis Carrión a un central como lateral con Gastón Silva el pasado año y el empeño de Datkovic por jugar le ha permitido repetir su fórmula con excelente resultado. Tanto es así que el de Zagreb es el tercer jugador más utilizado por Carrión y sus números no dejan lugar a las dudas.

Con su presencia -solo se ha perdido un partido por sanción-, el Cartagena ha logrado mantener la puerta a cero en cinco ocasiones, algo que se entiende con los datos. El zaguero mantiene hasta ahora el 83 por ciento de acierto en el pase por partido con el 88 por ciento en campo propio y el 69 en campo contrario, pero su apartado más destacado son los duelos: gana 1 de cada 2 disputas tanto aéreas como en el suelo, recupera más de 4 balones por partido, además de sumar 8 bloqueos y 15 intercepciones en los 15 partidos que ha disputado hasta el momento.

Los números de Toni y su peso en el equipo hacen de él un jugador imprescindible para Luis Carrión algo que, sumado a su amor por el equipo y su buena relación con la afición albinegra, puede convertirlo en leyenda cartagenera. Ya suma 50 partidos con la camiseta del Cartagena y la historia entre club y jugador parece no haber hecho más que empezar.