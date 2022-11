El FC Cartagena recibe el próximo domingo (18.00) la visita de la SD Eibar en el Municipal Cartagonova. El cuadro armero, que marcha quinto en la tabla clasificatoria, persigue el ascenso directo de categoría después de descender hace dos temporadas y quedarse con la miel en los labios en el pasado play off de ascenso. No obstante, su rendimiento no está siendo el esperado por culpa de los encuentros fuera de casa.

De los ocho partidos disputados lejos de Ipurúa, los de Gaizka Garitano tan solo han ganado dos -a Ibiza y Málaga-, mientras que han empatado tres -frente a Villarreal B, Real Zaragoza y Albacete- y han perdido otros tres -contra Leganés, Andorra y Real Sporting-. A esta circunstancia se atiene el FC Cartagena para el partido de la decimoséptima jornada teniendo en cuenta, además, la importancia del apoyo de la afición albinegra para el equipo de Luis Carrión: en el Cartagonova ha disputado otros ocho encuentros el Cartagena con cuatro victorias -frente a Real Zaragoza, Albacete, Ibiza y Málaga-, dos empates -contra Alavés y Granada- y dos derrotas -ante Ponferradina y Leganés-. El partido será también testigo del estreno del césped del templo albinegro tras la resiembra obligatoria para el invierno.