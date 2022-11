La internacional murciana Laura Gil Collado, después de nueve meses de intenso trabajo para recuperarse de una lesión en el Aquiles, ya tiene equipo. La pívot vivirá su primera experiencia en el extranjero después de militar durante toda su carrera en clubes españoles. Concretamente ha fichado por el Basket Landes de la liga francesa, que marcha duodécimo en la competición gala y donde ha llegado para sustituir a Evelyn Akhator, lesionada.

La medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y que hasta antes de su lesión era fija en la selección española, cayó lesionada el pasado mes de marzo, cuando militaba en el Valencia Basket. Desde el primer momento se trasladó a Murcia para ponerse en manos del doctor Juan Francisco Abellán, en la clínica Helpa, quien también es el jefe de los servicios médicos del combinado nacional femenino.

En una entrevista concedida a este diario, Laura Gil comentaba cómo sufrió la lesión el pasado mes de febrero: “Venía de un verano y una temporada muy intensa. En ese momento, Raquel Carreras estaba lesionada, solo teníamos tres pívots, y casi todos los minutos los jugábamos Marie (Gulich) y yo. Llevaba varios partidos diciendo que estaba muy cansada, que no recuperaba igual y estábamos jugando miércoles y sábado. Y justo antes de ese partido donde me lesioné dije que no podía seguir así porque estaba muy cansada y me dijeron que cuando volviéramos de San Sebastián íbamos a ver las cargas de trabajo. Pero jugando el partido, en los seis primeros minutos, cogí un rebote y noté como que alguien me pisaba. Caí al suelo, pero cuando me giré y vi que no había nadie, sabía que me había roto el Aquiles. Es una lesión muy específica que todo el mundo que la ha sufrido ha tenido esa sensación”, recordaba.

Su objetivo ahora es volver a jugar y ganarse su regreso a la selección española el próximo verano. De hecho, en la misma entrevista decía que “los mensajes que recibo por parte de Miguel Méndez, el nuevo seleccionador, y de la Federación son de apoyo. Al final es el equipo donde he jugado más años, ya que llevo desde los quince. Confían plenamente en mí y mi objetivo es volver en la mejor forma posible, pero si hay jugadoras en mejor estado, deberían ser ellas las que fueran. Aunque mi objetivo es que no pase y ser una más para el equipo”, explicó.