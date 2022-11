Cuando el UCAM no es el UCAM

Cuando el UCAM Murcia no es el UCAM Murcia puede ocurrir lo que ocurrió ayer. Cuando el UCAM Murcia deja a un lado todo lo construido en los últimos años, poco tiene que hacer. Y cuando al UCAM Murcia hay que recordarle una y otra vez cómo se deben afrontar los primeros minutos de un partido, es más complicado que se pueda llevar la victoria en los últimos. Y menos si todo esto lo hace en casa de uno de los equipos más potentes de Europa y de la Liga Endesa.

Porque el problema no es el que el UCAM Murcia sume otro año más sin poder conseguir una victoria a domicilio ante el Real Madrid (93-57), el problema es ahora cómo se va a recomponer del duro golpe anímico con el que se marchó ayer del WiZink Center al no poder competir prácticamente en ningún momento. Diez minutos. Eso fue lo que duró prácticamente el encuentro. Un vendaval en el primer cuarto que ya adelantaba el final de la media hora que todavía se debía afrontar. El 27-9 con el que concluyó el marcador ese periodo fue tan solo la punta de un iceberg que hundió a los de Sito Alonso. Superados y sin capacidad de reacción, el conjunto universitario volvió entrar con mal pie a un partido y lo acabó pagando caro. Vulnerable atrás e inofensivo en ataque, el UCAM se convirtió en un juguete roto en manos de un Real Madrid que con el primer golpe sobre la mesa que dio sobre la mesa acabó con todas las dudas ofrecidas en sus últimos partidos en la Liga Endesa.

La prueba con James Anderson alternando las funciones de ala-pívot junto a Sadiel Rojas, en su regreso al equipo, apenas duró unos minutos en una primera parte en la que los visitantes no hicieron dudar ni un solo segundo a los de Chus Mateo. El UCAM no sacó un solo tiro libre y apenas firmó 22 puntos en su casillero en veinte minutos. En la segunda el guion no cambió, pese al intento de los universitarios para darle un giro. Ni siquiera eso. De hecho, el Real Madrid fue el que no quiso hacer más daño del que ya había hecho y fue hasta benévolo en el tramo final.

El arranque estuvo marcado por la influencia de Dzanan Musa en el juego local para conseguir un parcial de salida de 8-2, que tuvo que cortar Sito Alonso con el primer tiempo muerto después de una canasta de Williams-Goss. El conjunto universitario regresó mejor a pista, parando a los de Chus Mateo en defensa y con las canastas de Trice y Anderson, que redujeron la distancia a los cinco minutos del primer cuarto (8-6). Sin embargo, con Sergio Llull ya en pista, el Real Madrid dio otro acelerón que le permitió abrir brecha de nuevo ante los problemas ofensivos del UCAM (16-6). Sin saberlo todavía, esa fue la primera estocada. Un mate de Tavares y un triple de Llull mostraron el sufrimiento de los de Sito Alonso en los cambios defensivos, y el técnico cambió todo su quinteto antes de finalizar el cuarto. Pero no había forma de arreglar un inicio que se le fue de su control demasiado pronto y que acabó con un triple Cornelie (27-9).

Levantar 18 puntos en casa del Real Madrid ya era una misión muy complicada, pero el UCAM tenía a su favor que todavía restaba media hora por delante. Pero en realidad fueron treinta minutos de verdadero sufrimiento al mostrarse, en lugar de convertirse en el equipo que hace apenas dos semanas cuajaba su mejor actuación del curso para imponerse ante el Joventut.

El Real Madrid contaba la seguridad que le ofrecía el marcador en el inicio del segundo cuarto para controlar el ritmo de un partido que el UCAM no pudo cambiar ante su falta de acierto en ataque, pese a las canastas de Bellas y Diop (38-16). La superioridad de los de Chus Mateo era palpable prácticamente en todas las líneas. Los de Sito Alonso agotaron el reloj de posesión hasta en dos ocasiones sin conseguir ejecutar un lanzamiento, y el técnico universitario tuvo que parar de nuevo el partido. El mensaje fue claro, solicitando a sus jugadores que se centrasen únicamente en la defensa antes de encarar el descanso después de convertir tan solo 16 puntos en casi dos cuartos (44-16). El UCAM lo intentó, pero fue imposible rebajar la elevada distancia con la que se cerró la primera parte (52-22).

«Me siento humillado porque no es normal que con lo que trabajamos hayamos hecho esta primera parte», declaraba el técnico a los micrófonos de Movistar + antes de encarar el túnel de vestuarios. Con la intención de comenzar un partido totalmente distinto en esta segunda mitad, el técnico universitario apostó por Trice y Bellas juntos en pista además de Diop, Pustovyi y Anderson. El UCAM logró cortar en estos primeros momentos el ritmo anotador del Real Madrid en el anterior periodo y arrancó el parcial con 6-7 después de tres tiros libres de Trice (58-29). El equipo murciano trató de maquillar el marcador en este tiempo, aunque fue una misión imposible al mantenerse la distancia, pese a mejorar algo las sensaciones ofrecidas. Los visitantes lograron sellar un parcial de 4-12 en este tramo para colocar el 62-38, sin embargo, la respuesta del conjunto blanco fue inmediata con una canasta más tiro adicional de Poirier y un triple de Llull (68-41). Por lo que pudo controlar también el tramo final gracias a esa inercia (71-43).

Dos minutos y medio le costó al UCAM conseguir la primera canasta en el último cuarto, lo que minó todavía más la moral de un equipo universitario al que se le hizo eterno el desenlace tras un parcial de 10-2 para los locales (81-45). El festival madridista era total, y la brecha con el +39 de ventaja comenzaba a ser demasiado dañina para cerrar el partido (84-45). Parecía que el Real Madrid no quería hacer más sangre de la que ya había hecho, y el partido finalmente se cerró con el 93-57 en el marcador.

Sito Alonso: «Tenemos que ver por qué hemos jugado de esta manera»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, finalizó el encuentro ayer ante el Real Madrid visiblemente dolido y afectado por la forma en la que cayó su equipo en el WiZink Center (93-57). El conjunto universitario apenas puso en aprietos a su rival, y el marcador de 27-9 al término del primer cuarto fue suficiente para el resto del encuentro. «Hay muy poco que decir. Un equipo que ha estado en la pista, el Real Madrid, y otro equipo desarbolado, sin tensión, sin identidad y sin representar lo que queremos desde el equipo. Vamos a intentar ver el porqué hemos jugado de esta manera, y a esperar al siguiente partido», declaraba Sito Alonso ante los medios de comunicación con mensajes cortos y concisos. «De momento James Anderson no está preparado para jugar, pero también es normal porque el equipo tampoco lo ha estado», respondía sobre el primer partido del norteamericano tras su regreso a la dinámica del equipo realizando por momentos las funciones de ala-pívot. Preguntado por el nivel ofrecido por el conjunto universitario en el WiZink Center, el técnico volvió a ser directo. «Está claro, es una decepción, sorpresa, humillación...», expresó. El UCAM regresa a casa este miércoles para medirse al Falco Vulcano en la cuarta joranda de la Champions (20.30 horas).