El UCAM Murcia CB arranca hoy en el WiZink Center ante el Real Madrid un final de año con mucho en juego. Enfrentamientos en la Liga Endesa ante conjuntos de la clase alta y la resolución de la primera fase de la Champions League son los retos que tiene el equipo de Sito Alonso, a los que se someterá con un solo ala pívot en la plantilla y la incógnita del rendimiento de James Anderson, recién recuperado de una lesión muscular.

Hoy visita a un conjunto blanco que, pese a las ausencias de Yabusele, Rudy Fernández y Fabien Causseur, ha disipado las dudas generadas tras la derrota en la pista del Casademont Zaragoza con dos triunfos en Euroliga. Mientras que los madridistas han seguido en competición, los universitarios han tenido dos semanas de descanso, por lo que no llegan al choque de esta mañana (12:30 horas, Movistar Deportes) con el mismo ritmo, pero sí con menos desgaste. En cualquier caso, la incógnita es saber qué rendimiento ofrecerá el plantel de Sito Alonso, que ofreció un buen nivel antes del parón por las Ventanas FIBA.

La baja de Ryan Luther, en teoría, deberá ser suplida en el puesto de ‘4’ por un alero, James Anderson, aunque también el técnico podría utilizar en algunas ocasiones a dos ‘5’ bajos los aros aprovechando el buen tiro exterior de Ilimane Diop. Alonso, que aseguró que no ha llegado un fichaje porque no hay en el mercado «nadie que nos empuje a mejorar», explicó sobre las alternativas que tiene para el puesto de ala pívot que «tenemos una plantilla con varios jugadores con posibilidad de jugar en esa posición, no tienen que a veces ser ala-pívots naturales, puedes poner a veces jugadores pequeños y generar ventajas que te protejan de lo que los otros jugadores pueden hacer».

El encuentro de hoy será el primero de una recta final de año frenética, con duelo el miércoles en el Palacio ante el Falco Vulcano en la Champions y el domingo también en casa frente al Obradoiro. Después, el 4 de diciembre, llegará la visita al Cazoo Baskonia, otro rival de Euroliga, para después afrontar un choque clave en competición europea en la pista del Strasbourg.