Las dudas que parecía despejado ElPozo Murcia han vuelto después de acumular dos derrotar seguidas fuera de casa, siendo la más dolorosa la del pasado miércoles con la eliminación en Copa del Rey a manos de Zaragoza. Ahora, con poco descanso y ante un exigente Osasuna Magna, tratará esta mañana (12:00 horas, La 7) de reencontrarse con su mejor versión en el regreso de Leo Santana, aunque continúan de baja Bruno Taffy y Fernando.

El rival de hoy, el Osasuna Magna, pese a no comenzar del todo bien la temporada, se encuentra en su mejor momento, acumulando tres victorias consecutivas y mirando ya desde cerca a ElPozo, a tan solo dos puntos.

El técnico catalán, Javi Rodríguez, expuso sobre el encuentro que «cuando tú fracasas en una competición como hemos hecho nosotros, toca sacar el orgullo de todos y dar un paso adelante, y no hay mejor manera de hacerlo que ganando».

Sobre las últimas dos derrotas, hizo un balance de lo ocurrido: «Lo que más me duele es la derrota ante el Betis, un partido que se va ganando 2-4 y que está controlado no se puede escapar en la vida. Al final la Copa cuando juegas ante un equipo con menor nivel y presupuesto yo sé cómo son estos partidos porque los he jugado y puede pasar. Sigo reafirmando las palabras que dije cuando llegué, yo he venido a ganar y esto es un fracaso para mí y mis jugadores».

El entrenador además, destacó la confianza que sigue manteniendo en su proyecto: «Está costando más de lo que nos creíamos, pero hay que seguir trabajando. A pesar del golpe del otro día, sigo muy motivado e ilusionado con la oportunidad que tengo y creo que vamos a conseguir cosas buenas; lo pienso realmente y digo las cosas como las siento, este equipo va a dar alegrías».