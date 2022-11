El UCAM Murcia CB regresa a la rutina del calendario de la Liga Endesa, y lo hace visitando mañana al Real Madrid en el WiZink Center (12.30 horas, Movistar +). Afrontará esta cita con la única novedad del regreso de James Anderson al equipo después de no acudir al mercado de fichajes, como ha ocurrido con los contratiempos más recientes, tras la baja por lesión del ala-pívot Ryan Luther y la marcha de Niels Giffey al Bayern Múnich. «Si no hemos fichado a otro jugador que nos empuje a mejorar es porque no lo hay», remarcaba ayer Sito Alonso en la previa del choque y añadió que «en eso somos los mejores y la dirección técnica ha conseguido realizar a diario jugadas maestras de traer a jugadores que incluso se encuentran fuera de nuestro presupuesto, así que lo tendríamos ya. Y si no lo tenemos es porque no existe».

Por lo que ante esta situación será James Anderson el que pase a realizar el rol de ala-pívot junto a Nemanja Radovic a partir de esta jornada en su regreso a la dinámica del equipo tras superar una lesión muscular en el gemelo. Su aportación defensiva y su capacidad anotadora desde el perímetro son su principal aval para cumplir esta función, a pesar de que su fichaje en verano pasaba por convertir a Anderson en un jugador importante desde la posición de alero en el juego del UCAM Murcia. «Su participación es una incógnita porque vemos su evolución a diario entrenando en la pista, pero no es lo mismo que competir, máxime contra un equipo de la calidad del Real Madrid. Tenemos una plantilla con varios jugadores con posibilidad de jugar en esa posición, no tienen que a veces ser ala-pívots naturales, puedes poner a veces jugadores pequeños y generar ventajas que te protejan de lo que los otros jugadores pueden hacer», explicaba Sito Alonso. El conjunto murciano visita una pista que se le resiste en la liga ACB, ya que nunca ha conseguido allí la victoria, aunque intentará aprovechar la buena inercia antes del parón tras firmar su partido más completo de este curso hace apenas dos semanas en la victoria ante el Joventut. «El club nunca ha ganado allí pero sí ha estado a punto de hacerlo varias veces. Para vencer hace falta tener una muy buena intensidad, una creencia grande en poder ganar, un juego de equipo colectivo a nivel de equipo ofensivo y defensivo muy grande... y a veces que el Madrid no tenga su mejor día», decía el técnico universitario. «Lo que es fundamental en este tipo de partidos es ser regular durante los cuarenta minutos. Y tener la fe ciega de que puedes recuperarte de cualquier ventaja. Creo que la mentalidad va a ser buena, sobre todo por las ganas que tenemos de jugar», concluyó Sito Alonso ayer antes de poner rumbo a Madrid.