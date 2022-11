El Real Murcia, a soltar la soga del cuello de Mario Simón

Para Mario Simón estar en la cuerda floja no es ya una sorpresa. Desde que aterrizara en el Real Murcia en verano de 2021, el técnico madrileño ha salvado ya varios ultimátum. Una victoria hoy frente a la UD Logroñés confirmaría que tiene más vidas que un gato. Una derrota le dejaría a expensas, por un lado, del cabreo que muestren los aficionados, y, por otro, del pie con el que se haya levantado Agustín Ramos.

Y es que la eliminación copera del pasado domingo dejó en una situación delicada al técnico, según deslizaron desde las propias oficinas del club, pero también es cierto que esta situación ya se repitió varias veces el pasado curso, y al final, con la mente fría, el presidente siempre apostó por la cautela y por confiar en el trabajo del madrileño incluso cuando muchos aficionados pedían su destitución.

Se la juega Mario Simón, pero en realidad los que juegan son los jugadores. Y sobre sus hombros también habrá muchos ojos que ya no están dispuestos a tender más la mano. Porque los aficionados tienen entre ceja y ceja a futbolistas como Miku, Aguza, Ganet... futbolistas llamados a elevar el nivel y que andan en paradero desconocido.

Es la plantilla, si en realidad confía en el técnico como han defendido cada uno de los jugadores que han pasado esta semana por sala de prensa, la que tiene que dar un paso al frente para despejar dudas. Porque no solo tienen la losa de la eliminación copera a sus espaldas, es que también están marcados por el mal hacer en liga en Nueva Condomina. Solo una victoria en cinco partidos es un bagaje muy pobre que no salva ni los buenos resultados logrados a domicilio.

A la espera de saber si Pedro León ha superado sus molestias musculares y está listo para entrar en el once, el Real Murcia recibe a la UD Logroñés, justo el mejor visitante del Grupo II. En lo que va de liga los de Aguilar solo han perdido un partido lejos de casa. Han ganado tres y han empatado los otros dos que han disputado.

El encuentro comenzará a las siete de la tarde y la alineación que utilice el Real Murcia es toda un incógnita una semana más sobre todo de centro del campo para arriba. Parece seguro que Miguel Serna estará en la portería tras descansar en Copa y lo normal es que también se mantenga la zaga, con Alberto González y Piña secundados por Alberto López y Arnau Solá.

A partir de ahí solo lo sabe Mario Simón. Julio Gracia tiene su puesto asegurado, pero su acompañantes no acaban de estar claros. Con Ganet autocondenándose al banquillo cada jornada que pasa, Armando no cuenta y Aguza no convence. Podría regresar este último, haciendo un hueco también a Galindo. Otra opción sería dejar a Gracia y a Galindo y por delante poner a Arnau Ortiz.

Si Pedro León no se recupera, Zeidane tendría otra oportunidad para reivindicarse, mientras que Dani Vega jugaría en la otra banda. Más dudas deja la delantera con un Miku que tres meses después de llegar, todavía no ha arrancado el motor.

Su fallo en la tanda de penaltis ante el Atlético Paso podría condenarle al banquillo, lo que supondría que Andrés Carrasco entrase en el once. Aunque Mario Simón ya ha probado en varias ocasiones jugar sin delantero.