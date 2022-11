El murciano Pedro Acosta tendrá la oportunidad de probar este fin de semana en Jerez la MotoGP de KTM. Según informa el Diario de Jerez, el campeón del mundo de Moto3 en 2021, participará en el trazado andaluz en unas sesiones de entrenamientos a puerta cerrada donde también estará el piloto probador de la marca austríaca, el catalán Dani Pedrosa.

Acosta, que el año pasado firmó un contrato con KTM por el que en 2024 correrá en MotoGP, verá así cumplido un deseo después de su buen final de temporada en Moto2, donde ha logrado tres triunfos y ha acabado quinto en la general, convirtiéndose en el mejor rookie del año.

El murciano tendrá la oportunidad de subirse a la RC16 que han pilotado en 2022 Brad Binder y el portugués Miguel Oliveira entre el sábado y el lunes próximo. Ya este mismo año ‘El Tiburón’ recibió propuestas para subir en 2023 a MotoGP, pero las desestimó porque aún no se considera preparado y pretende dar el salto a la máxima categoría como campeón de Moto2. De hecho, en todas las quinielas de cara al próximo curso, debido al rendimiento que ha ofrecido en 2022, aparece como el máximo candidato a lograr el título. El piloto no ha ocultado su ambición en declaraciones a diversos medios de comunicación: “Mi objetivo es luchar por el título en 2023 o hacer una temporada que me haga sentir que estoy preparado. No debes subir a MotoGP a cualquier precio, tienes que llegar preparado y estos años me los tomo a modo de preparación de cara al salto”, ha comentado. Además, en más de una ocasión se ha reafirmado en su deseo de ascender de categoría con KTM, la marca que apostó por él desde el principio.

Aldeguer y Gómez, también en Moto2

En Moto2 también competirán la próxima temporada dos pilotos de la Región, Fermín Aldeguer, que continuará con el Team Boscoscuro, y el sanjaviereño Borja Gómez, con Fantic. El primero de ellos, que ya ha logrado destacados resultados este año, también estará entre los pilotos a seguir de la categoría intermedia, mientras que el joven de San Javier de 17 años de edad, después de disputar las dos últimas carreras de la temporada recién finalizada con el equipo de Sito Pons, se ha ganado un puesto con la marca italiana, que ha absorbido la estructura en Moto2 de la escudería de Valentino Rossi, que se centrará en MotoGP.