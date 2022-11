El Alcorcón, próxima piedra en el camino de la Copa para el Cartagena

El Fútbol Club Cartagena se presentó ayer en el sorteo de la segunda ronda de la Copa de S. M. El Rey, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y salió emparejado con la AD Alcorcón, de Primera RFEF. Las posibilidades del conjunto cartagenero se movían entre un club de Segunda RFEF, once de Primera RFEF y dos de Segunda División. El emparejamiento contra el Alcorcón responde a esa mayor probabilidad y salva al Cartagena, por tanto, de un enfrentamiento ante un rival de su misma liga. Aún así, el partido frente al cuadro alfarero supone un importante reto dado el buen nivel de su plantilla y el gran estado de forma de un club recién descendido de categoría que ahora milita en el grupo I de Primera RFEF. El choque tendrá lugar en Santo Domingo del 20 al 22 de diciembre.

De los cuatro representantes de nuestro fútbol en la primera ronda de la Copa del Rey, CD Algar, Yeclano, Real Murcia y FC Cartagena, tan solo los albinegros ganaron su partido para avanzar de eliminatoria. Los algareños, a pesar de comenzar por delante en el marcador, acabaron cayendo ante un serio Celta de Vigo, que le endosó un 1 a 4, y el Yeclano no pudo con todo un Granada, aunque llegó a recortar el 0 a 3 hasta el 2 a 3 final. No saltó la sorpresa en el Artes Carrasco ni en La Constitución mientras que el Real Murcia sorprendió para mal. El cuadro grana se enfrentó al Atlético El Paso, de inferior categoría, y terminó perdiendo en la tanda de penaltis.

Sí cumplió con las expectativas el FC Cartagena ganando al CD Alfaro, del cuarto escalón. No obstante, no fue nada fácil el partido que dio el pase a los de Luis Carrión. Saltó el conjunto cartagenerista al irregular césped de La Molineta con un once lleno de novedades y se le atragantó el partido al cuadro albinegro. Marc Martínez, que volvió a la titularidad jugando el primer partido de Copa del Rey de su carrera, no tuvo a penas trabajo y su defensa, compuesta por Delmás, Vázquez y los canteranos Antonio y Farru, solventaron bien cada acción. Sin embargo, la ofensiva cartagenera no encontraba los huecos para hacer daño a un rival que se fue creciendo por momentos y que tampoco pasó apuros durante gran parte del encuentro. Tuvo que intervenir Luis Carrión introduciendo a Ortuño y compañía para solventar la situación y plantarse en la segunda ronda de la Copa.

En esta segunda ronda le espera un AD Alcorcón lleno de confianza y con una buena plantilla que busca el ascenso de vuelta a LaLiga Smartbank. El conjunto de Fran Fernández marcha tercero en el grupo 1 de Primera RFEF, a solo tres puntos del líder, y solo ha perdido 2 partidos esta temporada. Los alfareros, que certificaron su descenso de la pasada campaña en el Cartagonova con una derrota por 3-1, no han ido tan sobrados en Copa del Rey, ya que el Ourense los puso contra las cuerdas llegando hasta la tanda de penaltis, donde vencieron los amarillos. Aún así, le conviene al FC Cartagena tener cuidado con un equipo que firmó una de las páginas más remarcadas de la historia de la Copa venciendo al Real Madrid en la temporada 2009-10 por 4 a 0, un partido que es recordado hasta nuestros días como ‘el Alcorconazo’.

Llegan los cartageneros con el aviso del Alfaro y con los ejemplos de las eliminaciones de equipos superiores como el Almería, de Primera, que cayó contra el Arenteiro, o los Ponferradina, Leganés, Lugo, Huesca y Zaragoza, de Segunda, que perdieron ante Guadalajara, Guernika, Arenas, Torremolinos y Diocesano, respectivamente. Málaga y Burgos también sufrieron un gran susto ante Peña Deportiva y Adarve necesitando de los penaltis para vencer. El encuentro se jugará en el estadio local del club de menor categoría, Santo Domingo en este caso, y tendrá lugar en la semana del 20 al 22 de diciembre, con un encuentro entre semana.

Luca Sangalli: «Tengo muchas ganas de seguir apretando»

El centrocampista del FC Cartagena, Luca Sangalli, habló tras el entrenamiento matutino para los medios del club expresando sus sensaciones tras el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey y antes del encuentro frente al Mirandés en Anduva. «Conseguimos el objetivo, que era pasar la primera ronda. Al ser un equipo de categoría inferior parece que es un mero trámite, pero hemos visto que no es nada fácil por otros ejemplos y porque es en su campo y es un partido muy importante para ellos», afirmó. El exjugador ‘txuri urdin’ aseguró que está «muy contento por haber participado y por haber avanzado» y que el equipo ya está «pensando en la siguiente ronda».

Luca no ha logrado aún hacerse con un puesto en el once titular de Luis Carrión, pero sí está entrando con asiduidad al equipo y no pierde cuerda. «Tengo competencia contra compañeros con muchísima experiencia en la categoría y en el fútbol profesional y es complicado conseguir minutos, pero estoy contento con la participación que estoy teniendo. Tengo muchas ganas de seguir apretando y aprendiendo de mis compañeros para pelear el puesto», manifestó.

Por último, el futbolista valoró el siguiente partido, de vuelta en la liga el próximo lunes a las nueve de la noche, contra un Mirandés en apuros. «Todos los partidos son muy complicados en esta categoría y más jugando fuera de casa, pero estamos demostrando muy buen nivel en casa y fuera. Vamos a preparar bien el partido, saldremos a competir y si estamos a nuestro nivel tendremos muchas posibilidades de ganar», concluyó Luca Sangalli.