Con traje, emocionado y entre lágrimas, Carlos Alcaraz Garfia recogió su trofeo al número 1 más joven de la historia. Nunca antes en el mundo del tenis se había visto una hazaña como la que ha logrado el joven tenista de El Palmar, que ha firmado un año de ensueño que le ha valido para situarse como el tenista a batir.

Acompañado en todo momento durante la ceremonia de Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, Carlos Alcaraz quiso mostrar su agradecimiento a todos los fans que le han dado su aliento en todos los rincones a los que ha ido. «Quiero dar las gracias a todos por estar ahí en este año, vuestro ánimo ha sido un arma extra para mi tenis. Gracias de corazón», explicaba el murciano.

"Perdonadme por no poder estar ahí"

También quiso pedir perdón a los asistentes por perderse la importante cita de la Copa de Maestros. «Perdonadme a todos los que estáis ahí, me habría encantado pero la lesión lo ha impedido», decía muy emocionado. No se olvidó tampoco de sus raíces murcianas, de su familia y de su equipo, factores imprescindibles para explicar el éxito de su irrupción.

Alcaraz es el decimoctavo tenista en acabar un año como número 1 de la ATP y el más joven en conseguirlo por delante del también español Rafa Nadal, al que en esa particular carrera le ha ganado por 11 meses.

El murciano, de 19 años cumplidos el 5 de mayo, ha conseguido ese objetivo incluso estando lesionado y no pudiendo competir por ello en las Nitto ATP Finals, la Copa de Maestros que se celebra esta semana en la cuidad italiana de Turín, y se convierte en el segundo español en alcanzar ese logro, tras haberlo hecho antes el mallorquín Nadal en cinco ocasiones -2008, 2010, 2013, 2017 y 2019-.

El jugador que más veces ha cerrado una temporada en lo más alto es el serbio Novak Djokovic, en siete oportunidades -2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021-. En seis se quedó el estadounidense Pete Sampras -de 1993 a 1998 sin interrupción-.

Cinco números 1 a final de curso firmaron, además de Nadal, dos tenistas ya retirados como el estadounidense Jimmy Connors -de 1974 a 1978- y el suizo Roger Federer -de 2004 a 2007 y luego en 2009-. John McEnroe e Ivan Lendl sumaron cuatro top 1 a final de año, el estadounidense de 1981 a 1984 y el checo a continuación, de 1985 a 1987 y en 1989. Dos suecos como Björn Borg -1979 y 1980- y Stefan Edberg -1990 y 1991- y el australiano Lleyton Hewitt -2001 y 2002- lo consiguieron en dos ocasiones.

Como ahora Alcaraz una vez terminaron el ejercicio en lo más alto otros siete tenistas: el rumano Ilie Nãstase, en 1973; el sueco Mats Wilander, en 1988; los estadounidenses Jim Courier, en 1992, Andre Agassi, en 1999, y Andy Roddick, en 2003; el brasileño Gustavo Kuerten, en 2000; y el británico Andy Murray, en 2016.

En cuanto a precocidad, Alcaraz llegará al 31 diciembre en la cima con 19 años, 7 meses y 26 días, batiendo la marca de Nadal, quien se tomó las uvas para darle la bienvenida a 2009 como número 1 con 20 años, 6 meses y 28 días. Cerca del balear se quedó Hewitt, en concreto con 20 años, 10 meses y 7 días.

Rafa Nadal elogia a Alcaraz

«Mañana comienza mi temporada 2023», dijo Rafa Nadal tras su derrota en la Copa de Maestros, en la que felicitó a su compatriota Alcaraz por finalizar número uno de la temporada, a pesar de que en ese momento no era oficial y de que todavía podía arrebatarle esa condición. «Bien hecho por Carlos, es una gran noticia para el tenis español, se lo merece tras un gran año».

Djokovic se suma a la lista de fans

También tuvo buenas palabras Novak Djokovic sobre el tenista murciano. «Se lo merece. No hay duda de ello. No quiero entrar en la discusión de si he jugado menos o más. Es lo que es. La realidad es que es el número uno. Se merece estar allí. Ganó un ‘Grand Slam’ y muchos partidos en torneos», declaró en rueda de prensa tras certificar su pase a las semifinales de la Copa de Maestros tras batir al ruso Andrey Rublev. «Creo que es una cara nueva y un gran jugador para nuestro deporte. Es un tipo muy agradable. Trabaja muy duro. Tiene un buen equipo de personas a su alrededor. Se representa a sí mismo y al tenis de una buena manera. Sólo encuentro cosas positivas que decir de él», añadió.