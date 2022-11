Petardazo del Real Murcia en la Copa

Si el Real Murcia jugara en Primera División, los aficionados granas agradecerían hoy el parón de la competición por la disputa del Mundial de Catar. Pero como el Real Murcia juega en Primera RFEF, los murcianistas van a tener que seguir sufriendo un mes más a la espera de que lleguen las vacaciones de Navidad y el siempre deseado mercado de invierno.

Porque aunque este domingo los de Mario Simón no tuvieron jornada liguera, la llegada de la Copa del Rey no evitó el petardazo que cada semana nos regalan los granas. Ni enfrentarse ante un equipo de Segunda RFEF como el Atlético Paso, ni adelantarse en el marcador con un gol de Andrés Carrasco, ni jugar con uno más casi veinte minutos, ni tener dos penaltis para ganar la eliminatoria... nada fue suficiente para que el Real Murcia alargase su presencia en la Copa del Rey.

Y es que en La Palma el Real Murcia no solo agravó su crisis al caer eliminado en los penaltis, es que en La Palma algunos futbolistas firmaron su sentencia como granas. Porque en el momento decisivo, cuando el partido se resolvería desde los once metros porque el 1-1 no se había movido después de la prórroga, los murcianistas solo fueron capaces de anotar dos de seis lanzamientos. Y entre los que fallaron destaca un Ganet al que se ha acabado lo de recurrir a su club de fans para exigir cada semana el ser titular aludiendo a su gol del ascenso o al esfuerzo que hizo para quedarse y un Miku que se está ganando a pulso ser despedido cuando se abra la ventana de fichajes.

Falló el venezolano, el primero en lanzar, y erró el ecuatoguineano, que de marcar hubiera dado el pase al Real Murcia. Pero tampoco acertaron ni Arnau Ortiz ni Dani Vega, completando una nefasta tanda para un equipo grana que además tiraba a la basura el gran trabajo del meta Gallego. Porque los tres penaltis que el portero murciano detuvo al Atlético Paso no sirvieron absolutamente para nada.

La tanda de penaltis solo fue la gota que colmó el vaso para un Real Murcia que está empeñado en engordar el capítulo de ridículos granas en la historia. Si hace solo un par de jornadas encajaban un poco habitual 1-4 en Nueva Condomina, ayer, no respondieron frente a un equipo de Segunda RFEF. Y eso que al cuarto de hora parecía que se viviría una película completamente distinta.

Porque salieron los granas enchufados, dispuestos a no complicarse, y tuvieron premio cuando el colegiado señaló pena máxima por un derribo a Piña. No falló Andrés Carrasco, que aprovechaba su titularidad para sumar un nuevo gol. El 0-1 parecía encarrilar la eliminatoria, pero los de Simón se empeñaron en dar alas a un rival que tenía marcado este compromiso en el calendario.

Fueron bajando de revoluciones en los últimos minutos de la primera parte, dejando que el Atlético Paso empezase a llegar al área defendida por Gallego, y en el segundo tiempo se empeñaron en dar pasos atrás. Con los mismos problemas de siempre, incapaces de generar fútbol, y por tanto incapaces de crear ocasiones, el Real Murcia se limitó a defender el resultado.

Los cambios una vez más solo sirvieron para empeorar. De hecho, la decisión de Mario Simón de retirar a Andrés Carrasco y de jugar con Dani Vega como delantero solo confirmaba que el Murcia se conformaba con el 0-1.

Y cuando firmas lo mínimo, acabas pagándolo caro como ocurrió cuando en el 85 Zabaleta aprovechaba el desquicie defensivo de los granas para poner el 1-1.

Llegaba la prórroga, pero la prórroga tampoco fue un alivio. Y eso que el Atlético Paso se quedaba con uno menos a veinte minutos para el final. Incluso los de La Palma llegaron a jugar en la segunda parte con Dawda medio lesionado por un golpe en el hombro.

La tuvo el Real Murcia en una ocasión que Alberto González estrelló en la madera y la pudo tener Miku, pero es que jugar con Miku es jugar con uno menos. Luego llegaron los penaltis, y si alguien pensaba que ya era suficiente calvario el no pasar del 1-1 en la prórroga, se equivocó. Porque quedaba el gran calvario, el calvario de una tanda de penalti en la que los de Mario Simón demostraron que se les había olvidado ensayar los lanzamientos durante la semana. O por lo menos esa es la única conclusión que se saca tras ver a los granas fallar cuatro de seis tiros que tuvieron.

Mario Simón: «Hemos hecho un buen trabajo, pero no hemos pasado»

Ni se había sentado Mario Simón en rueda de prensa, cuando el técnico grana ya había sacado a relucir las dificultades de este partido. «Viaje, pocas horas de descanso...», decía, aunque al ser cuestionado por un periodista sobre este tema, el técnico reaccionó señalando que «no he puesto paños calientes. Solo he dicho que se dan circunstancias para las que no estamos acostumbrados».

Dando la enhorabuena al Atlético Paso, el madrileño hablaba de una eliminación «cruel» para su equipo, recordando que se había encajado el 1-1 en el 85 y que habían tenido hasta dos penaltis para pasar de ronda. Por otro lado, Mario Simón negó que hubieran jugado a defender el marcador. «El rival te empuja y te mete en su campo. Nunca hemos jugado a esperar o a temporizar con el resultado, porque sabemos que con un 0-2 hubiera sido más fácil ganar».

«Estoy cabreado y triste, porque hemos hecho un buen trabajo y no hemos pasado de ronda», continuaba Mario Simón, que en ningún momento hizo autocrítica por la eliminación ante un Segunda RFEF.

Sobre lo que toca ahora, tras la eliminación copera, Mario Simón dijo que «hay que reanimar a la gente, reactivarlos, porque en la liga es donde se nos va a valorar a final de temporada».